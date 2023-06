Poľsko v roku 2024 zvýši detské prídavky

Varšava 2. júna (TASR) - Zvýšenie rodinných prídavkov na 800 poľských zlotých (176,17 eura) zo súčasných 500 zlotých na dieťa mesačne prinesie štátnemu rozpočtu v budúcom roku dodatočné výdavky vo výške 24 miliárd PLN. Vyplýva to z hodnotenia dosahov legislatívy, ktoré zverejnila v piatok poľská vláda. TASR o tom informuje na základe správy agentúry PAP.



Podľa hodnotiacej správy sa náklady na financovanie vyšších prídavkov budú v ďalších rokoch znižovať vzhľadom na očakávaný pokles počtu obyvateľov vo vekovej kategórii do 17 rokov.



V roku 2025 by sa mali náklady pohybovať na úrovni 23,66 miliardy PLN. Celkovo majú vyššie detské prídavky v najbližších desiatich rokoch stáť štátnu pokladnicu takmer 240 miliárd PLN.



Legislatíva vychádza z predpokladu, že počet oprávnených detí sa v roku 2024 priblíži k číslu 6,7 milióna, v roku 2025 klesne na takmer 6,6 milióna a v roku 2026 na asi 6,4 milióna.



Zvýšenie detských prídavkov nadobúda účinnosť k 1. januáru 2024.



(1 EUR = 4,541 PLN)