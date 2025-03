Poľsko v roku 2025 otvorí 400 km nových diaľnic a rýchlostných ciest

Varšava 3. marca (TASR) - V Poľsku má v roku 2025 pribudnúť 400 kilometrov (km) nových diaľnic a rýchlostných ciest. Ide o viac než dvojnásobok v porovnaní s minulým rokom a krajina chce zvýšiť investície do cestnej infraštruktúry na 20 miliárd zlotých ročne (4,819 miliardy eur). Informuje o tom spravodajca TASR podľa pondelkovej správy portálu Rzeczpospolita.



Podľa Generálneho riaditeľstva pre štátne cesty a diaľnice (GDDKiA) bude tento rok odovzdaných do užívania 67 km diaľnic, 214 km rýchlostných ciest a 119 km obchvatov a ďalších ciest.



Medzi kľúčové projekty patrí predĺženie diaľnice A2 z mesta Siedlce do Bialej Podlaskej pri hraniciach s Bieloruskom, dokončenie chýbajúceho úseku S3 medzi Svinoústím a Troszynom pri nemeckých hraniciach a otvorenie 46 kilometrov dlhého úseku S6 medzi Koszalinom a Slupskom na severe Poľska.



Významné rozšírenia budú aj na trase S19, na ktorú nadväzuje plánovaná slovenská rýchlostná cesta R4 v Prešovskom kraji, či na trase S1, ktorá sa končí na hraniciach Žilinského kraja, odkiaľ pokračuje ako diaľnica D3.



GDDKiA plánuje vypísať tendre na ďalších 400 kilometrov, vrátane rozšírenia diaľnice A2 medzi Lodžou a Varšavou. Súčasne prebiehajú verejné obstarávania na 312 kilometrov ciest, pričom všetky zmluvy by mali byť podpísané do konca roka.



Výzvou zostávajú byrokratické procesy a dĺžka schvaľovania projektov. Zatiaľ čo samotná výstavba trvá dva až tri roky, spolu s predchádzajúcimi úkonmi to môže trvať aj desaťročie.



Stavebné firmy podľa Rzeczpospolity žiadajú obmedzenie účasti ázijských spoločností, ktoré podľa nich využívajú lacný kapitál a narúšajú férovú konkurenciu. V súčasnosti takéto firmy realizujú pätinu investícií v rámci programu výstavby ciest. Vláda na to reaguje prípravou zmien, ktoré by mali stanoviť prísnejšie podmienky pre zahraničných uchádzačov o verejné zákazky.



Kompletná plánovaná sieť diaľnic a rýchlostných ciest v Poľsku má 7980 kilometrov. Dokončených bolo zatiaľ 5206 kilometrov.



(1 EUR = 4,1503 PLN)