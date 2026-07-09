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Poľsko predstavilo program na posilnenie infraštruktúry a obrany
Fond sa opiera o dva piliere, uviedol minister financií.
Autor TASR
Varšava 9. júla (TASR) - Poľská vláda vo štvrtok predstavila nový program na posilnenie kritickej infraštruktúry a obranných kapacít krajiny. Nástroj pod názvom Fond národnej bezpečnosti a obrany bude mať k dispozícii 23 miliárd poľských zlotých (5,34 miliardy eur) na financovanie projektov miestnych samospráv a spoločností. Oznámili to na tlačovej konferencii minister financií Andrzej Domaňski a minister obrany Wladyslaw Kosiniak-Kamysz. TASR o tom informuje na základe správy PAP.
Fond sa opiera o dva piliere, uviedol minister financií. „Prvým je úverový pilier. Tieto finančné prostriedky budú pridelené samosprávam na investície, ktoré zlepšujú civilnú ochranu a odolnosť na miestnej úrovni,“ vysvetlil. Financovanie podporí modernizáciu infraštruktúry civilnej ochrany, detekčných a varovných systémov, projektov kybernetickej bezpečnosti a ďalších opatrení na zvýšenie odolnosti, dodal minister. Druhý pilier sa zameriava na kapitálové investície. Tie bude podľa ministra spravovať nedávno založená štátna spoločnosť Chrobry S.A.
„Sedem miliárd PLN bude vyčlenených na kapitálové investície do spoločností v obrannom sektore so zameraním na špičkové technológie, dopravu a energetický sektor,“ povedal minister financií a dodal, že cieľom je rozšíriť výrobnú kapacitu poľských spoločností.
Kosiniak-Kamysz označil nový Fond národnej bezpečnosti a obrany za prvý nástroj svojho druhu v Európe, ktorý prispeje k tomu, že Poľsko sa stane „najsilnejším v regióne“ a bude „autentickým lídrom východného krídla NATO“.
(1 EUR = 4,3095 PLN)
Fond sa opiera o dva piliere, uviedol minister financií. „Prvým je úverový pilier. Tieto finančné prostriedky budú pridelené samosprávam na investície, ktoré zlepšujú civilnú ochranu a odolnosť na miestnej úrovni,“ vysvetlil. Financovanie podporí modernizáciu infraštruktúry civilnej ochrany, detekčných a varovných systémov, projektov kybernetickej bezpečnosti a ďalších opatrení na zvýšenie odolnosti, dodal minister. Druhý pilier sa zameriava na kapitálové investície. Tie bude podľa ministra spravovať nedávno založená štátna spoločnosť Chrobry S.A.
„Sedem miliárd PLN bude vyčlenených na kapitálové investície do spoločností v obrannom sektore so zameraním na špičkové technológie, dopravu a energetický sektor,“ povedal minister financií a dodal, že cieľom je rozšíriť výrobnú kapacitu poľských spoločností.
Kosiniak-Kamysz označil nový Fond národnej bezpečnosti a obrany za prvý nástroj svojho druhu v Európe, ktorý prispeje k tomu, že Poľsko sa stane „najsilnejším v regióne“ a bude „autentickým lídrom východného krídla NATO“.
(1 EUR = 4,3095 PLN)