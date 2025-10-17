< sekcia Ekonomika
Poľsko vyčlení na zvýšenie technologickej nezávislosti milióny zlotých
Program STEP, ktorý koordinuje Európska komisia, má posilniť odolnosť európskeho hospodárstva voči globálnym krízam a znížiť závislosť od trhov mimo EÚ.
Autor TASR
Varšava 17. októbra (TASR) - Poľsko vyčlení 600 miliónov zlotých (141,1 milióna eur) na zvýšenie technologickej nezávislosti a zapojí sa do európskeho programu STEP, ktorý má posilniť suverenitu Európskej únie v strategických odvetviach. Na tlačovej konferencii v piatok o tom informoval vicepremiér a minister digitalizácie Krzysztof Gawkowski, informuje varšavský spravodajca TASR.
Cieľom iniciatívy je podporiť budovanie európskych reťazcov a vývoj a implementáciu inovácií v digitálnych technológiách, čistých a úsporných technológiách a biotechnológiách, ako sú polovodiče, batérie či umelá inteligencia. Finančné prostriedky rozdelí Národné centrum pre výskum a rozvoj (NCBR) v rámci štyroch výziev otvorených do novembra.
Program STEP, ktorý koordinuje Európska komisia, má posilniť odolnosť európskeho hospodárstva voči globálnym krízam a znížiť závislosť od trhov mimo EÚ. V Poľsku budú projekty podporované aj z Fondu európskej ekonomiky pre inováciu prostredníctvom NCBR a Poľskej agentúry rozvoja podnikania (PARP).
„V programe STEP hovoríme o európskej mierke - čím silnejšia bude Únia, tým silnejšie bude aj Poľsko. Chceme vytvárať hodnotové reťazce od výskumu po výrobu a export, aby sa know-how udržalo v Európe,“ uviedol riaditeľ NCBR Jerzy Malachowski. „Ak nám na rozvoji a inováciách záleží, peniaze na vedu sa musia nájsť,“ povedal minister vedy Marcin Kulasek.
Podľa štátneho tajomníka ministerstva fondov a regionálnej politiky Jana Szyszka má fond urýchliť vývoj riešení, ktoré posilnia strategickú autonómiu Európy aj Poľska. „Technológie, kapitál aj inovácie majú svoju národnosť, a preto potrebujeme peniaze z EÚ, aby sme mohli rozvíjať najviac potrebné technológie pre rozvoj a bezpečnosť Poľska,“ povedal.
Minister digitalizácie Gawkowski označil investície do umelej inteligencie, kvantových technológií a čistej energetiky za kľúč k udržaniu konkurencieschopnosti európskeho priemyslu. „Otvárame novú cestu budovania poľskej technologickej suverenity,“ povedal v tejto súvislosti.
Okrem výskumných projektov bude PARP financovať aj investičné iniciatívy zamerané na rozširovanie výrobných kapacít a zavádzanie inovatívnych procesov. PARP má k dispozícii 2,1 miliardy PLN a prijíma žiadosti o podporu.
(1 EUR = 4,2513 PLN)
(spravodajca TASR Slavomír Gregorík)
