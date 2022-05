Poľsko vypovedalo zmluvu s Ruskom o plynovode Jamal

Varšava 23. mája (TASR) - Poľsko sa rozhodlo vypovedať medzivládnu dohodu s Ruskom o plynovode Jamal. Oznámila to v pondelok na sociálnej sieti poľská ministerka pre klímu Anna Moskwaová. TASR o tom informuje na základe správy Reuters.



"Agresia Ruska proti Ukrajine potvrdila správnosť odhodlania poľskej vlády stať sa úplne nezávislou od ruského plynu. Vždy sme vedeli, že Gazprom nie je spoľahlivým partnerom," uviedla Moskwaová.



Ukončenie zmluvy bolo prirodzeným krokom po zastavení ruských dodávok do Poľska minulý mesiac, čo bolo podľa nej porušením zmluvy. Tento krok neovplyvní toky plynu z Nemecka do Poľska cez plynovod prevádzkovaný poľským subjektom, dodala pre agentúru PAP.



Varšava odmietla splniť požiadavku Moskvy a zaplatiť za plyn v rubľoch.



Poľsko opakovane deklarovalo, že nemá v úmysle predĺžiť dlhodobú zmluvu, ktorej platnosť mala vypršať na konci roka 2022. Poľská plynárenská spoločnosť PGNiG v roku 2019 oznámila ruskému štátnemu monopolu Gazpromu, že plánuje ukončiť zmluvu k dátumu jej vypršania.



Poľský minister pre energetickú bezpečnosť Piotr Naimski v pondelok pre verejnoprávny rozhlas povedal, že vláda prijala 13. mája uznesenie o ukončení zmluvy z roku 1993 o dodávkach ruského plynu do Poľska. Oficiálne oznámenie má byť zaslané dnes.



Zatiaľ čo poľský úsek plynovodu Jamal, ktorý spája Rusko so západnou Európou, je vo vlastníctve spoločného podniku Gazpromu a PGNiG, jeho prevádzku má pod kontrolou poľská štátna spoločnosť na prepravu plynu Gaz-System.



"Medzivládne dohody s Ruskom, ktoré porušujú európske právo, by už nemali platiť," povedal Moskwaová pre PAP. "Ropovod Jamal funguje v súlade s európskym právom, ktoré ho umožňuje využívať na reverzné dodávky plynu z Nemecka do Poľska bez prerušenia."



Poľsko využíva spätné dodávky z Nemecka ako jeden z alternatívnych spôsobov dodávok plynu po zastavení jeho toku z Ruska.