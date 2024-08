Poľsko výrazne zvyšuje zlaté rezervy

Varšava 9. augusta (TASR) - Poľská centrálna banka výrazne zvyšuje zlaté rezervy, pričom ich hodnota dosiahla ku koncu júla v prepočte takmer 28 miliárd eur. Banka to uviedla tento týždeň s tým, že je potrebné pripraviť sa na všetky eventuality. Informovala o tom agentúra PAP.



Národná banka Poľska (NBP) oznámila, že v júli dosiahli jej zlaté rezervy hodnotu 120,9 miliardy zlotých (27,99 miliardy eur). To je o 7 miliárd zlotých viac než v predchádzajúcom mesiaci. So zvyšovaním zlatých rezerv začala centrálna banka v roku 2019.



Guvernér NBP Adam Glapinski už v polovici mája uviedol, že centrálna banka plánuje výrazne posilniť svoje zlaté rezervy a okrem nich aj tie devízové. "Poľsko musí byť pripravené na akúkoľvek eventualitu a centrálna banka pripravená je," uviedol Glapinski s tým, že v nákupoch zlata bude banka pokračovať aj v budúcnosti.



(1 EUR = 4,319 PLN)