Poľsko vyrobilo viac elektriny z obnoviteľných zdrojov ako z uhlia

Varšava 3. júla (TASR) - Poľsko v júni prvýkrát vyrobilo viac elektriny z obnoviteľných zdrojov energie ako z uhlia. Obnoviteľné zdroje sa minulý mesiac podieľali na výrobe elektriny v Poľsku 44,1 %, čím tesne predstihli uhlie, ktoré predstavovalo 43,7 %. Zvyšok pochádzal zo zemného plynu, napísal vo štvrtok denník Financial Times (FT). TASR o tom informuje na základe správy portálu orf.at.



FT sa odvoláva na údaje varšavského inštitútu pre výskum energetiky Forum Energii, ktorý má budúci týždeň zverejniť svoju novú štúdiu. Poľsko sa snaží znížiť závislosť od uhlia, ktoré je najviac znečisťujúcim fosílnym palivom. V roku 2024 približne 60 % elektriny vyrobenej v Poľsku pochádzalo z uhlia.



Vláda premiéra Donalda Tuska podporuje veterné farmy na mori a do roku 2036 plánuje uviesť do prevádzky prvú jadrovú elektráreň v Poľsku. Tento týždeň vládny kabinet schválil aj investíciu vo výške 10,8 miliardy poľských zlotých (2,54 miliardy eur) na výstavbu 5000 kilometrov elektrických vedení vysokého napätia v nasledujúcom desaťročí.



(1 EUR = 4,2493 PLN)