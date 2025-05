Poľsko začalo realizačnú fázu najmodernejšieho letiska v Európe

Krakov 29. mája (TASR) - Poľsko vynakladá značné finančné prostriedky na rozvoj letectva, pričom najväčšou investíciou v tejto oblasti bude výstavba Centrálneho komunikačného portu (CPK), budúceho najmodernejšieho letiska v Európe, ktoré má stáť pri Varšave a ktoré vstúpilo do fázy realizácie. Uviedol to vo štvrtok minister infraštruktúry Dariusz Klimczak počas Leteckého samitu v Krakove. Informuje o tom varšavský spravodajca TASR podľa agentúry PAP.



Minister zdôraznil, že rozvoj civilného letectva prebieha v partnerstve s vojenským letectvom, čo súvisí s otázkami bezpečnosti a aktuálnou situáciou na východnej hranici Poľska. Pripomenul, že v utorok premiér Donald Tusk oznámil začatie výberového konania na generálneho dodávateľa terminálu CPK. Hodnota zákazky by mala dosiahnuť približne 5 miliárd zlotých.



Podľa Klimczaka pôjde o najväčší tender v rámci projektu, ktorý po mesiacoch príprav a riešenia predchádzajúcich problémov vstupuje do realizačnej fázy. Letisko má byť uvedené do prevádzky v roku 2032 a má sa stať najmodernejším v Európe. Jeho prevádzkovateľom bude spoločnosť Polskie Porty Lotnicze, čo má zabezpečiť poľské záujmy, pričom bude slúžiť ako hlavný uzol pre národného dopravcu PLL LOT.



PLL LOT pripravuje rozhodnutie o verejnom obstarávaní na nákup nových lietadiel, ktoré by mali posilniť jeho vnútroštátnu sieť. Klimczak podčiarkol, že nové letisko sa buduje pre potreby Poľska, jeho občanov a národného dopravcu, ktorý v ňom má zohrávať kľúčovú úlohu.



Témou summitu je tiež rovnováha medzi environmentálnymi cieľmi a dynamickým rozvojom letectva. Klimczak oznámil, že jednou z iniciatív poľského predsedníctva je zlepšenie ochrany práv cestujúcich. Očakáva sa, že 5. júna Rada ministrov EÚ pre dopravu prijme dokument, ktorý túto oblasť systematizuje. Tento návrh má byť prospešný pre letecké spoločnosti aj cestujúcich.



Minister ocenil účasť krakovského letiska, ktoré je podľa neho najrýchlejšie rastúcim letiskom v Európe s medziročným nárastom cestujúcich o viac ako 22 %. Samit združuje predstaviteľov kľúčových európskych inštitúcií a odborníkov, ktorí diskutujú o budúcnosti civilného letectva.











(spravodajca TASR Slavomír Gregorík)