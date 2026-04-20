Poľsko zastropuje cenu benzínu na 1,42 eura a nafty na 1,63 eura
Autor TASR
Varšava 20. apríla (TASR) - Poľské ministerstvo energetiky určilo maximálne ceny pohonných látok na utorok (21. 4.), pričom cena za liter 95-oktánového benzínu nemá presiahnuť šesť zlotých (1,42 eura), 98-oktánového benzínu 6,54 zlotého (1,55 eura) a nafty 6,92 zlotého (1,63 eura). Zníženie daní z palív stojí štátny rozpočet asi 1,6 miliardy zlotých (378 miliónov eur) mesačne. Informuje o tom varšavský spravodajca TASR.
Stanovenie cenových stropov je súčasťou vládneho programu „Ceny paliva nižšie“ (CPN), ktorý Poľsko zaviedlo koncom marca v reakcii na rast cien ropy a následné zdražovanie palív na čerpacích staniciach.
Minister financií a hospodárstva Andrzej Domaňski v pondelok v rádiu Tok FM uviedol, že vláda neplánuje program ani v najbližších týždňoch ukončiť. Podľa neho by bolo jeho zrušenie na začiatku mája vzhľadom na aktuálnu situáciu na trhu predčasné. Domaňski zároveň upozornil, že program je finančne náročný a mesačne stojí približne 1,6 miliardy zlotých.
Program CPN zahŕňa okrem cenových stropov aj zníženie dane z pridanej hodnoty na palivá a úpravu spotrebnej dane na najnižšiu úroveň povolenú Európskou úniou, čím má zmierniť dopady rastúcich cien na motoristov aj ekonomiku. Vláda pri jeho predstavení informovala, že ho chce financovať zo zdanenia nadmerných ziskov ropných spoločností.
(1 EUR = 4,2328 PLN)
(spravodajca TASR Slavomír Gregorík)
