< sekcia Ekonomika
Poľsko zaviedlo zálohový systém fliaš, supermarkety ho obídu
Spotrebitelia budú platiť zálohu za plastové fľaše, plechovky a od roku 2026 aj za opakovane použiteľné sklenené fľaše.
Autor TASR
Varšava 2. októbra (TASR) - V Poľsku sa v stredu oficiálne spustil systém zálohy na nápojové obaly. Spotrebitelia budú platiť zálohu za plastové fľaše, plechovky a od roku 2026 aj za opakovane použiteľné sklenené fľaše. Poľské supermarkety našli spôsob, ako ho obísť. Informuje o tom varšavský spravodajca TASR.
Do konca roka 2025 platí prechodné obdobie, počas ktorého môžu výrobcovia a obchody dopredávať nápoje v obaloch bez označenia kaucie. Vrátiť bude možné iba prázdne, nepoškodené obaly s čitateľným čiarovým kódom a špeciálnym označením. V poľských supermarketoch sa však už začali objavovať fľaše s nápojmi s objemom tri litre a jeden mililiter, za ktoré sa záloha neplatí, keďže sú o jeden mililiter nad zákonným limitom.
Veľké predajne s rozlohou nad 200 štvorcových metrov budú povinné prijímať obaly a vracať zákazníkom zálohu, menšie obchody sa môžu do systému zapojiť dobrovoľne. Zber obalov má prebiehať prostredníctvom automatov alebo manuálneho odberu.
Cieľom nového systému je zvýšiť mieru selektívneho zberu a recyklácie nápojových obalov tak, aby Poľsko splnilo európske ciele. Medzi rokmi 2025 - 2028 by mal podiel vyzbieraných plastových fliaš a plechoviek dosiahnuť 77 percent, od roku 2029 to má byť 90 percent.
(spravodajca TASR Slavomír Gregorík)
Do konca roka 2025 platí prechodné obdobie, počas ktorého môžu výrobcovia a obchody dopredávať nápoje v obaloch bez označenia kaucie. Vrátiť bude možné iba prázdne, nepoškodené obaly s čitateľným čiarovým kódom a špeciálnym označením. V poľských supermarketoch sa však už začali objavovať fľaše s nápojmi s objemom tri litre a jeden mililiter, za ktoré sa záloha neplatí, keďže sú o jeden mililiter nad zákonným limitom.
Veľké predajne s rozlohou nad 200 štvorcových metrov budú povinné prijímať obaly a vracať zákazníkom zálohu, menšie obchody sa môžu do systému zapojiť dobrovoľne. Zber obalov má prebiehať prostredníctvom automatov alebo manuálneho odberu.
Cieľom nového systému je zvýšiť mieru selektívneho zberu a recyklácie nápojových obalov tak, aby Poľsko splnilo európske ciele. Medzi rokmi 2025 - 2028 by mal podiel vyzbieraných plastových fliaš a plechoviek dosiahnuť 77 percent, od roku 2029 to má byť 90 percent.
(spravodajca TASR Slavomír Gregorík)