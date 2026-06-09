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Poľsko zaznamenalo najvyšší rast zahraničných investícií v EÚ

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Na archívnej snímke mesto Varšava. Foto: Teraz.sk - Anna Staníková

Poľsko tak ide proti trendu, ktorý zasiahol viaceré najväčšie európske ekonomiky.

Autor TASR
Varšava 9. júna (TASR) - Poľsko zaznamenalo v roku 2025 najvyšší rast počtu projektov priamych zahraničných investícií spomedzi sledovaných krajín Európskej únie. Podľa štúdie spoločnosti EY „Investičná atraktivita Európy 2025“ sa ich počet medziročne zvýšil o 10 %, zatiaľ čo v Európe celkovo klesol o 7 %, informuje varšavský spravodajca TASR.

Poľsko tak ide proti trendu, ktorý zasiahol viaceré najväčšie európske ekonomiky. Francúzsko zaznamenalo pokles počtu investičných projektov o 17 %, Spojené kráľovstvo o 14 % a Nemecko o 10 %. Rast v Poľsku nadväzuje na oživenie investičnej aktivity po poklese zaznamenanom v roku 2023.

Pozitívny vývoj potvrdzuje aj postavenie poľskej metropoly. Varšava sa v rebríčku miest považovaných investormi za najatraktívnejšie lokality posunula o 21 miest na piate miesto, čo predstavuje najvýraznejší posun spomedzi hodnotených miest v tohtoročnom prieskume.

K hlavným oblastiam, ktoré podporujú prílev nových investícií do krajiny, patria obranný priemysel a sektor umelej inteligencie. Význam týchto odvetví v Európe rastie v súvislosti s meniacimi sa bezpečnostnými a technologickými prioritami.





(spravodajca TASR Slavomír Gregorík)
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