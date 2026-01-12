< sekcia Ekonomika
Poľsko zaznamenalo rekordné zaťaženie elektroenergetickej sústavy
Autor TASR
Varšava 12. januára (TASR) - Poľské energetické siete (PSE), ktoré spravujú prenosovú sústavu, zaznamenali vo štvrtok 9. januára rekordné zaťaženie elektroenergetickej sústavy, ktoré dosiahlo 29,2 gigawattu. Napriek pretrvávajúcim mrazom však podľa spoločnosti zostáva bezpečnosť dodávok elektriny neohrozená, informuje varšavský spravodajca TASR podľa agentúry PAP.
PSE uviedli, že vysoké zaťaženie súviselo s nízkymi teplotami, ktoré v niektorých oblastiach klesli pod mínus desať stupňov Celzia. Spotrebu pokrývali najmä tepelné elektrárne, pričom Poľsko v čase špičky dovážalo približne 732 megawattov elektriny. Fotovoltické zdroje dodávali približne 3,2 gigawattu a veterné farmy okolo 2,2 gigawattu. Najväčšiu časť elektrickej energie za uplynulých 30 dní vyrábalo Poľsko podľa portálu Electricitymaps z uhlia a jeho elektrárne vyprodukovali najviac emisií spomedzi štátov EÚ.
Podľa spoločnosti zostáva výkonová rezerva v nasledujúcich dňoch dostatočná a nepredpokladajú sa problémy s bilancovaním systému. PSE, ktorá je v úplnom vlastníctve štátu, spravuje prenosovú sieť s napätím 750, 400 a 220 kilovoltov a viac ako sto staníc najvyššieho napätia.
