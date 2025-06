Poľsko zmrazuje ceny elektriny pre domácnosti do konca roka 2025

Varšava 24. júna (TASR) - Poľský premiér Donald Tusk oznámil v utorok zmrazenie súčasných cien elektriny pre domácnosti až do konca tohto roka. To znamená predĺženie pôvodného termínu, ktorý bol predtým stanovený na september. TASR o tom informuje na základe správy agentúry PAP.



„Individuálni spotrebitelia elektriny môžu pokojne spať,“ povedal Tusk pred zasadnutím kabinetu v utorok. Dodal, že vláda, ktorá pôvodne zmrazila ceny do septembra, sa rozhodla, že v tom je možné bez problémov pokračovať až do konca roka.



Tusk povedal tiež, že pri „súčasnom poklese cien elektriny na trhu“ by toto opatrenie mohlo znamenať, že spotrebitelia nebudú zasiahnutí vyššími účtami za elektrinu ani v budúcom roku.



Dodal, že rozhodnutie o zmrazení cien ovplyvnila poľská ministerka klímy Paulina Hennig-Klosková. Túto tému predložila začiatkom júna, pričom uviedla, že verdikt o tom, či zvýšiť ceny elektriny pre domácnosti alebo ich ponechať nezmenené, príde po dôkladnom preskúmaní nových taríf navrhnutých energetickými spoločnosťami.