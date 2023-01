Poľsko zvyšuje výdavky na obranu v dôsledku vojny na Ukrajine

Varšava 30. januára (TASR) - Poľsko v pondelok oznámilo prudké zvýšenie výdavkov na obranu. Premiér Mateusz Morawiecki pritom povedal, že krajina sa potrebuje "rýchlejšie" vyzbrojiť v dôsledku ruskej vojny na Ukrajine. TASR o tom informuje na základe správy AFP. Rozpočet krajiny na obranu tak bude tento rok predstavovať 4 % hrubého domáceho produktu (HDP), povedal novinárom Morawiecki.



Poľský parlament pritom minulý týždeň schválil rozpočet na rok 2023, ktorý zahŕňal 97,4 miliardy zlotých (20,69 miliardy eur) pre armádu, čiže 3 % HDP. Zákon o rozpočte musí ešte podpísať prezident.



"Vojna na Ukrajine nás núti vyzbrojovať sa ešte rýchlejšie. Preto tento rok vynaložíme bezprecedentné úsilie - 4 % HDP pre poľskú armádu," povedal Morawiecki.



Poľsko minulo v roku 2022 na armádu ekvivalent 2,4 % svojho HDP, čo je podľa údajov Severoatlantickej aliancie tretie najvyššie percento spomedzi krajín NATO, ktoré by mali vynakladať 2 % HDP na obranu.



Zvýšenie poľských výdavkov na obranu na 4 % "by mohlo znamenať, že to bude najvyššie percento spomedzi všetkých členov NATO," povedal Morawiecki bez toho, aby spresnil, ako to bude financované.



Aj ostatné európske krajiny oznámili zvýšenie rozpočtov pre svoje armády od ruskej invázie na Ukrajinu vo februári minulého roka.



Poľsko, ktoré je tiež členom Európskej únie, v uplynulých mesiacoch podpísalo sériu zbrojných kontraktov na posilnenie svojich obranných schopností.



(1 EUR = 4,7085 PLN)