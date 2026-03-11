< sekcia Ekonomika
Poľský energetický systém zostáva podľa vlády stabilný
Poľsko diverzifikovalo svoje dodávky energií, vďaka čomu je teraz pripravené na globálne otrasy lepšie ako kedykoľvek predtým, pokračoval minister.
Autor TASR
Varšava 11. marca (TASR) - Energetický systém v Poľsku zostáva napriek napätiu na globálnych trhoch stabilný, vyhlásil v stredu poľský minister energetiky Milosz Motyka. Veľkoobchodné ceny palív prestali rásť prvýkrát od vypuknutia konfliktu na Blízkom východe, dodal. TASR o tom informuje na základe správy agentúry PAP.
Poľsko diverzifikovalo svoje dodávky energií, vďaka čomu je teraz pripravené na globálne otrasy lepšie ako kedykoľvek predtým, pokračoval minister. Sklad palív Naftoport v Gdansku, jediný námorný terminál v krajine na prekládku ropy a palív, podľa neho zabezpečuje dodávky pre poľské rafinérie a zároveň poskytuje rezervu pre zintenzívnenú námornú dopravu. „Tento týždeň je naplánované vybaviť 18 tankerov a ďalších 16 plavidiel je naplánovaných na budúci týždeň. S celkovo 53 loďami naplánovanými na marec by to znamenalo rekord v histórii terminálu,“ uviedlo poľské ministerstvo energetiky.
Poľsko diverzifikovalo svoje dodávky energií, vďaka čomu je teraz pripravené na globálne otrasy lepšie ako kedykoľvek predtým, pokračoval minister. Sklad palív Naftoport v Gdansku, jediný námorný terminál v krajine na prekládku ropy a palív, podľa neho zabezpečuje dodávky pre poľské rafinérie a zároveň poskytuje rezervu pre zintenzívnenú námornú dopravu. „Tento týždeň je naplánované vybaviť 18 tankerov a ďalších 16 plavidiel je naplánovaných na budúci týždeň. S celkovo 53 loďami naplánovanými na marec by to znamenalo rekord v histórii terminálu,“ uviedlo poľské ministerstvo energetiky.