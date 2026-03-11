Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Poľský energetický systém zostáva podľa vlády stabilný

Ilustračná snímka. Foto: TASR

Autor TASR
Varšava 11. marca (TASR) - Energetický systém v Poľsku zostáva napriek napätiu na globálnych trhoch stabilný, vyhlásil v stredu poľský minister energetiky Milosz Motyka. Veľkoobchodné ceny palív prestali rásť prvýkrát od vypuknutia konfliktu na Blízkom východe, dodal. TASR o tom informuje na základe správy agentúry PAP.

Poľsko diverzifikovalo svoje dodávky energií, vďaka čomu je teraz pripravené na globálne otrasy lepšie ako kedykoľvek predtým, pokračoval minister. Sklad palív Naftoport v Gdansku, jediný námorný terminál v krajine na prekládku ropy a palív, podľa neho zabezpečuje dodávky pre poľské rafinérie a zároveň poskytuje rezervu pre zintenzívnenú námornú dopravu. „Tento týždeň je naplánované vybaviť 18 tankerov a ďalších 16 plavidiel je naplánovaných na budúci týždeň. S celkovo 53 loďami naplánovanými na marec by to znamenalo rekord v histórii terminálu,“ uviedlo poľské ministerstvo energetiky.
