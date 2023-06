Poľský HDP má na budúci rok zrýchliť rast, inflácia má byť polovičná

Varšava 13. júna (TASR) - Poľská vláda očakáva na budúci rok výrazné zrýchlenie rastu ekonomiky, naopak, miera inflácie by sa mala zmierniť zhruba na polovicu súčasnej hodnoty. Počíta s tým návrh štátneho rozpočtu na rok 2024, ktorý poľská vláda v utorok schválila. TASR o tom informuje na základe správy agentúry PAP.



Vláda v budúcom roku očakáva rast ekonomiky o 3 % v porovnaní s tohtoročným predpokladaným rastom na úrovni 0,9 %. Naopak, inflácia by sa mala výrazne zmierniť. Zatiaľ čo tento rok počíta vláda s infláciou na úrovni 12 %, v budúcom roku by sa mala spomaliť v priemere na 6,6 %. So zmiernením medziročnej inflácie na jednocifernú úroveň počíta Varšava v októbri tohto roka. Na porovnanie, v máji dosiahla inflácia v Poľsku 13 % a najvyššiu hodnotu zaznamenala vo februári, keď dosiahla 18,4 %, čo predstavovalo najvyššiu úroveň za 26 rokov.



Návrh budúcoročného rozpočtu zároveň počíta s rastom súkromnej spotreby o 2,8 %. Tento rok sa očakáva rast na úrovni 0,7 %.



Výrazné zrýchlenie tempa rastu sa očakáva aj pri vývoji exportu. Tento rok počíta Varšava s rastom vývozu o 1,7 %, na budúci rok by mal dosiahnuť 3,9 %. Ešte výraznejší rozdiel medzi rokmi sa očakáva pri dovoze. Tento rok sa predpokladá pokles objemu dovozu zhruba o 0,3 %, na budúci rok počíta vláda s návratom k rastu, a to na úrovni 3,8 %.



Návrh poľského rozpočtu okrem toho predpokladá mierny pokles miery nezamestnanosti. Zatiaľ čo ku koncu tohto roka vláda odhaduje nezamestnanosť na úrovni 5,5 %, ku koncu roka 2024 počíta s úrovňou 5,3 %.