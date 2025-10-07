Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Poľský HDP v roku 2024 prekonal očakávania, vzrástol o 3 %

Poľské zloté, ilustračné foto zo dňa 17.10.2024. Foto: Teraz.sk - Jaroslav Taldík

Autor TASR
Varšava 7. októbra (TASR) - Poľský hrubý domáci produkt vzrástol v roku 2024 o 3 %, informoval v utorok Hlavný štatistický úrad (GUS). Tempo rastu bolo o desatinu percentuálneho bodu vyššie, než sa uvádzalo v predchádzajúcom odhade z apríla. Informuje o tom varšavský spravodajca TASR podľa GUS.

Úrad spresnil, že výsledky vychádzajú z aktualizovaných údajov o hospodárení podnikov, zahraničnom obchode a verejných financiách.

GUS uviedol, že revidované dáta o HDP za rok 2024 zohľadňujú úplné ročné informácie o finančných výsledkoch podnikov, vývoze a dovoze tovarov a služieb, ako aj o hospodárení štátneho a samosprávneho sektora, ktoré boli spracované pre októbrovú fiškálnu notifikáciu. Podľa úradu revízia zahŕňa aj aktualizované údaje o výkone ekonomiky v roku 2023.





(spravodajca TASR Slavomír Gregorík)
.

