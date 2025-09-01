Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Poľský HDP vzrástol o 3,4 %, inflácia dosiahla 2,8 %

Poľské zloté, ilustračné foto. Foto: Teraz.sk - Jaroslav Taldík

Tempo rastu bolo mierne vyššie ako v rovnakom období minulého roka, keď HDP stúpol o 3,2 %. Medziročný rast po sezónnom očistení dosiahol 3,0 %.

TASR
Varšava 1. septembra (TASR) - Poľská ekonomika vzrástla v druhom štvrťroku 2025 medziročne o 3,4 %. Vyplýva to z predbežného odhadu poľského štatistického úradu (GUS). V porovnaní s prvým štvrťrokom tohto roka sa hrubý domáci produkt (HDP) po očistení od sezónnych vplyvov zvýšil o 0,8 %. Informuje o tom varšavský spravodajca TASR podľa GUS.

GUS zároveň zverejnil aj rýchly odhad inflácie za august. Spotrebiteľské ceny vzrástli medziročne o 2,8 %, čo je menej, než predpokladali analytici. V medzimesačnom porovnaní sa ceny znížili o 0,1 %, kým trhový konsenzus rátal so stagnáciou.





