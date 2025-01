Analytici: Poľsko pokračuje vo výraznom raste

Varšava 20. januára (TASR) - Poľsko je naďalej v oblasti ekonomického rastu v pozícii lídra krajín strednej Európy, pričom najvýraznejší rast by malo vykázať za minulý aj tento rok. Uviedol to v najnovšej správe zverejnenej v pondelok Poľský ekonomický inštitút (PIE). Informovala o tom agentúra PAP.



Poľská ekonomika vzrástla v minulom roku o 2,8 % a tento rok sa očakáva zrýchlenie rastu na 3,5 %, uviedol inštitút. Ako dodal, ekonomiku potiahnu v tomto roku do veľkej miery investície. Tie by sa mali zvýšiť o 7 % a aj v tejto oblasti by Poľsko malo byť výrazne pred ostatnými štátmi regiónu.



"Rast ekonomiky Českej republiky za rok 2024 sa očakáva na úrovni 1 %, pričom tento rok by sa mal zrýchliť na 2,3 %," uviedol PIE. Prispieť by k tomu mali domáca spotreba a investície.



V prípade Maďarska by ekonomika za minulý rok mala vzrásť o 0,8 % a v tomto roku o 2,4 %, informoval PIE s tým, že rast podporí zvýšenie domácej spotreby. Čo sa týka Slovenska, rast za minulý rok by mal dosiahnuť 2,2 %, tento rok by sa však mal spomaliť na 2,1 %. Ako dôvod PIE uviedol nižšiu spotrebu domácností.



Inflácia v Poľsku dosiahne tento rok 4,3 %, zatiaľ čo v prípade Českej republiky by spotrebiteľské ceny mali vzrásť o 2,3 %. Infláciu v Maďarsku odhaduje inštitút na úrovni 3,6 % a v prípade Slovenska na úrovni 4,4 %.



Priemyselná produkcia v regióne sa zvýši, dodal PIE, pričom najvýraznejší rast sa opäť očakáva v Poľsku, a to na úrovni 4,2 %. Na Slovensku sa rast odhaduje na 3,3 %, v Maďarsku by mala priemyselná produkcia vzrásť o 3,1 % a v Česku o 2 %.