Poľský koncern Orlen plánuje vyrábať malé modulárne reaktory
Spoločný podnik koncernu Orlen a firmy Synthos Green Energy má záujem o reaktor typu BWRX-300, ktorý vyvíja americká spoločnosť GE Vernova.
Varšava 28. augusta (TASR) - Poľský ropný koncern Orlen plánuje v spolupráci so zmluvným partnerom vyrábať malé modulárne reaktory (SMR). Závod by mal vzniknúť v blízkosti mesta Wloclawek, približne 170 kilometrov severozápadne od Varšavy, oznámila spoločnosť vo štvrtok. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.
Spoločný podnik koncernu Orlen a firmy Synthos Green Energy má záujem o reaktor typu BWRX-300, ktorý vyvíja americká spoločnosť GE Vernova. Do roku 2035 sa počíta s výstavbou dvoch takýchto reaktorov. Malé modulárne reaktory považujú ich zástancovia za alternatívu k tradičným veľkým jadrovým elektrárňam. Sľubujú si od nich vyššiu flexibilitu a potenciálne bezpečnejšiu výrobu energie.
Poľsko sa snaží urýchliť odchod od uhlia a svoju energetickú infraštruktúru chce rozvíjať prostredníctvom obnoviteľných zdrojov a jadrovej energie. Energiu z jadra zároveň vláda vo Varšave označuje za kľúčovú v záujme ochrany klímy a zabezpečenia stabilných dodávok energií. Poľsko v súčasnosti vyrába približne 70 % svojej energie z uhlia. Plán výstavby 24 malých modulárnych reaktorov v šiestich lokalitách schválila poľská vláda v novembri 2023.
