Poľský koncern Orlen zvýšil vlani produkciu zemného plynu o pätinu

Varšava 7. marca (TASR) - Poľský energetický koncern Orlen zvýšil v minulom roku produkciu zemného plynu o pätinu. Uviedla to firma tento týždeň s tým, že pod výrazný rast sa podpísala najmä jeho aktivita na nórskom kontinentálnom šelfe. Informovala o tom agentúra PAP.



Spoločnosť Orlen, ktorá je najväčšou energetickou firmou v Poľsku, oznámila, že jej produkcia zemného plynu z domácich aj zahraničných ložísk dosiahla vlani 8,6 miliardy kubických metrov (m3). V porovnaní s rokom 2023 to predstavuje zvýšenie o 20 %.



K výraznému rastu podľa Orlenu prispeli najmä aktivity jeho divízie Orlen Upstream Norway na nórskom kontinentálnom šelfe. Do roku 2030 plánuje poľský koncern zvýšiť ročnú produkciu o takmer 40 % na 12 miliárd m3 a v ďalších piatich rokoch ju na tejto úrovni udržať.