Poľský LOT je najrýchlejšie rastúcou leteckou spoločnosťou v Európe

Varšava 4. augusta (TASR) - Poľský národný letecký dopravca LOT zaznamenal v prvej polovici roka počet prepravených cestujúcich o viac než 10 % a stal sa najrýchlejšie rastúcou leteckou spoločnosťou v Európe. Predbehol tak regionálnych konkurentov ako Austrian Airlines, Finnair či Air Baltic s veľkým odstupom. Informuje o tom varšavský spravodajca TASR podľa pondelkovej správy denníka Rzeczpospolita.



LOT očakáva, že v roku 2025 prepraví 12 miliónov cestujúcich a bez problémov splatí decembrovú splátku covidovej pôžičky vo výške 450 miliónov zlotých (105 miliónov eur). Spoločnosť zároveň plánuje pokračovať v rozširovaní ponuky liniek vrátane nových destinácií ako Marrákeš či Rovaniemi.



Podľa odborníkov LOT efektívne využíva medzery na trhu v regióne Kaukazu a Balkánu a stáva sa významným hubom pre prestupujúcich pasažierov v strednej Európe. Spoločnosť tiež investuje do pohodlia cestujúcich vrátane nových sedadiel s adaptívnou konštrukciou, ktoré sa montujú do lietadiel Boeing 737-MAX.



Letecký expert Dominik Sipiňski zdôraznil, že LOT ťaží aj z efektu škálovania - po navýšení flotily sa prirodzene zvyšuje záujem o ďalšie lety. Rýchly rast podporuje aj silná poľská ekonomika, ktorá bola v prvej polovici roka piatou najrýchlejšie rastúcou na svete.



Na druhom mieste v rýchlosti rastu sa za poľskými aerolíniami umiestnili spoločnosti Air France/KLM a švédsky dopravca SAS so zhodným rastom 5,9%. Na treťom mieste sa nachádza British Airways s nárastom o 5,6 %.



(1 EUR = 4,2755 PLN)











(spravodajca TASR Slavomír Gregorík)