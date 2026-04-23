Poľský maloobchod medziročne vzrástol najvýraznejšie od apríla 2022
Autor TASR
Varšava 23. apríla (TASR) - Medziročný rast maloobchodných tržieb v Poľsku sa v marci zrýchlil na najsilnejšiu úroveň za takmer štyri roky. Ukázali to údaje, ktoré vo štvrtok zverejnil poľský štatistický úrad. V stálych cenách sa tržby maloobchodu v porovnaní s rovnakým mesiacom minulého roka zvýšili o 8,7 %. Tempo ich rastu sa tak zrýchlilo po tom, ako sa vo februári posilnili o 5 %. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.
Marcový medziročný rast poľského maloobchodu bol najrýchlejší od apríla 2022, v ktorom tržby vzrástli o 19 %. Tržby poľských maloobchodných predajcov rastú už 12 mesiacov v rade. Najviac v marci oproti rovnakému mesiacu vlaňajška stúpli tržby za predaj tuhých, kvapalných a plynných palív, a to o 16,2 %. Nasledovali tržby predajní s textilom, odevmi a obuvou, ktoré sa zvýšili o 13,6 %. Dvojciferným tempom sa zväčšili aj tržby za predaj liekov, kozmetiky a ortopedických pomôcok, ktoré stúpli o 10,1 %. Predaj nábytku, rádioprijímačov, televízorov a domácich spotrebičov sa zvýšil o 7,9 %.
V porovnaní s predchádzajúcim mesiacom sa marcové maloobchodné tržby v Poľsku zväčšili o 18,1 %. Bol to prudký obrat po tom, ako sa vo februári maloobchod krajiny medzimesačne oslabil o 5,6 %.
