Poľský maloobchodný reťazec CCC zhoršil odhad celoročných tržieb

Varšava 4. novembra (TASR) - Poľský maloobchodný reťazec CCC zhoršil svoj odhad vývoja celoročných tržieb. Dôvodom je neistota súvisiaca s kúpnou silou zákazníkov. Informovala o tom agentúra Reuters, ktorá sa odvolala na informácie šéfa spoločnosti.



Ako povedal generálny riaditeľ CCC Marcin Czyczerski, spoločnosť najnovšie očakáva, že tržby za tento rok dosiahnu od 9 miliárd do 9,2 miliardy zlotých (1,91 miliardy až 1,95 miliardy eur). Pôvodne odhadovala, že tržby sa budú pohybovať v rozmedzí od 9 miliárd do 10 miliárd zlotých.



S cieľom ustáť súčasné otrasy v ekonomike, spoločnosť CCC uviedla, že plánuje znížiť náklady zhruba o 310 miliónov zlotých. Reťazec okrem toho skresal pôvodné plány v oblasti kapitálových výdavkov v tomto roku. Zatiaľ čo v predchádzajúcej prognóze očakával v roku 2022 kapitálové výdavky v rozsahu 450 miliónov až 500 miliónov zlotých, teraz predpokladá, že sa budú pohybovať od 420 miliónov do 470 miliónov zlotých.



Za 3. kvartál oznámila spoločnosť CCC predbežné tržby na úrovni 2,42 miliardy zlotých. V medziročnom porovnaní to predstavuje rast o 18 %. Ako firma uviedla, pod zvýšenie tržieb sa podpísali najmä tržby z online obchodov.



(1 EUR = 4,709 PLN)