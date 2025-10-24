< sekcia Ekonomika
Poľský minister Motyka oznámil pokrok v rozvoji jadrovej energetiky
Na mieste budúcej prvej poľskej jadrovej elektrárne sa začali prípravné práce.
Autor TASR
Varšava 24. októbra (TASR) - Poľské ministerstvo energetiky v piatok oznámilo pokrok v rozvoji jadrovej energetiky. Na mieste budúcej prvej poľskej jadrovej elektrárne sa začali prípravné práce a v budúcom roku má spoločnosť Polskie Elektrownie Jadrowe podať žiadosť o licencovanie technológie na Štátnu atómovú agentúru. Informuje o tom varšavský spravodajca TASR podľa tlačovej konferencie ministra energetiky Milosza Motyku.
Vláda tiež rozbieha výber partnera pre výstavbu druhej elektrárne so zámerom vyjednať silnejšie zapojenie poľského priemyslu a priaznivejšie financovanie. „Jadrová energetika je z hľadiska poľskej energetickej bezpečnosti mimoriadne dôležitou investíciou,“ uviedol štátny tajomník ministerstva energetiky Wojciech Wrochna.
Proces výberu partnerov má byť viacstupňový - okrem rokovaní vlád o investičnej podpore a úveroch z exportných agentúr sa pripravuje rámec na porovnateľné ponuky technológií. Podľa rezortu sa v najbližších týždňoch určia pravidlá a harmonogram, pričom po ukončení prípravných konzultácií sa počíta s definovaním predmetu tendra približne do konca 1. štvrťroka 2026.
Ministerstvo potvrdilo, že analyzuje dve preferované a dve záložné lokality. Rozhodnutie padne až po dokončení zákonom vyžadovaných posudkov. Paralelne sa formuje prístup k malým modulárnym reaktorom. Hoci nové konštrukcie zatiaľ nikde komerčne neprevádzkujú, kabinet ich vníma ako perspektívny doplnok budúceho energetického mixu a chystá prvé konkrétne kroky.
(spravodajca TASR Slavomír Gregorík)
Vláda tiež rozbieha výber partnera pre výstavbu druhej elektrárne so zámerom vyjednať silnejšie zapojenie poľského priemyslu a priaznivejšie financovanie. „Jadrová energetika je z hľadiska poľskej energetickej bezpečnosti mimoriadne dôležitou investíciou,“ uviedol štátny tajomník ministerstva energetiky Wojciech Wrochna.
Proces výberu partnerov má byť viacstupňový - okrem rokovaní vlád o investičnej podpore a úveroch z exportných agentúr sa pripravuje rámec na porovnateľné ponuky technológií. Podľa rezortu sa v najbližších týždňoch určia pravidlá a harmonogram, pričom po ukončení prípravných konzultácií sa počíta s definovaním predmetu tendra približne do konca 1. štvrťroka 2026.
Ministerstvo potvrdilo, že analyzuje dve preferované a dve záložné lokality. Rozhodnutie padne až po dokončení zákonom vyžadovaných posudkov. Paralelne sa formuje prístup k malým modulárnym reaktorom. Hoci nové konštrukcie zatiaľ nikde komerčne neprevádzkujú, kabinet ich vníma ako perspektívny doplnok budúceho energetického mixu a chystá prvé konkrétne kroky.
(spravodajca TASR Slavomír Gregorík)