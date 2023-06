Poľský minister obhajuje štátnu podporu pre inevstíciu Intelu

Varšava 22. júna (TASR) - Podpora z verejných zdrojov pre investíciu spoločnosti Intel v Poľsku nebude nadmernou záťažou pre daňových poplatníkov. Uviedol to vo štvrtok poľský minister pre digitalizáciu Janusz Cieszynski v odpovedi na otázku, či transakcia nebude stáť Poľsko príliš veľa. TASR o tom informuje na základe správy agentúry PAP.



Americký výrobca čipov Intel minulý týždeň oznámil, že investuje až 4,6 miliardy USD (4,21 miliardy eur) do nového zariadenia na výrobu a testovanie polovodičov neďaleko mesta Vroclav na juhozápade Poľska. Je to súčasť jeho multimiliardovej investície na vybudovanie kapacity na výrobu čipov v Európe.



Cieszynski pripomenul, že poskytnutie štátnej pomoci musí schváliť Európska komisia (EK). V percentuálnom vyjadrení pomoc nebude vyššia ako podpora poskytnutá na iný projekt Intelu v Nemecku, poznamenal Cieszynski.



Na základe dohody z minulého týždňa medzi americkou spoločnosťou a nemeckou vládou má Intel investovať viac ako 30 miliárd eur do výroby čipov v meste Magdeburg. Berlín sa podľa medializovaných informácií rozhodol projekt podporiť sumou 9,9 miliardy eur.



