< sekcia Ekonomika
Poľský návrh daňovej úľavy pre rodičov zatiaľ neplatí
V prípade prijatia by sa úľava uplatňovala od roku 2026 a jej efekt by sa prejavil v daňových priznaniach za rok 2026, podávaných v roku 2027.
Autor TASR
Varšava 28. októbra (TASR) - Navrhovaná poľská daňová úľava, ktorá by oslobodila rodičov s dvomi a viac deťmi od dane z príjmu, zatiaľ nenadobudla účinnosť a nie je platná. Napriek medializovaným informáciám o podpise zákona prezidentom ide len o predloženie návrhu zákona do Sejmu, ktorý musí ešte prejsť celým legislatívnym procesom vrátane prerokovania v komisiách a hlasovania v oboch komorách parlamentu. Až po jeho prípadnom schválení a opätovnom podpise prezidenta by mohol vstúpiť do platnosti. Informuje o tom varšavský spravodajca TASR.
Projekt zákona s oficiálnym názvom „PIT Nula. Rodina Plus“ bol predstavený prezidentom Karolom Nawrockim už v auguste 2025 a má za cieľ oslobodiť od dane z príjmu fyzických osôb rodiny s najmenej dvoma deťmi. Oslobodenie by sa podľa návrhu týkalo príjmov do výšky 140.000 zlotých (33.058 eur) ročne na jedného rodiča, teda 280.000 PLN na pár. Návrh neplatí pre rodiny s jedným dieťaťom ani pre osoby zdaňované podľa zjednodušených režimov, ako napr. daňový paušál.
V prípade prijatia by sa úľava uplatňovala od roku 2026 a jej efekt by sa prejavil v daňových priznaniach za rok 2026, podávaných v roku 2027. Podľa prepočtov autorov by rodiny s dvoma deťmi mohli ušetriť približne 2200 zlotých mesačne.
Hoci projekt má potenciál priniesť daňové úľavy pre stredné a vyššie príjmové skupiny, odborníci oslovení portálom Businessinsider upozorňujú, že vysoký rozpočtový deficit môže spôsobiť, že návrh nezíska podporu v parlamente. „Ministerstvo financií odhadlo náklady na zavedenie takejto daňovej úľavy až na 30 miliárd PLN ročne. Kancelária prezidenta odhaduje túto sumu na 14 miliárd PLN, čo je stále veľmi vysoká suma,“ uvádza portál.
Podľa daňovej poradenskej firmy Kapitax situácia okolo zákona vyvolala informačný zmätok, keďže časť verejnosti nadobudla mylný dojem, že úľava už platí. Odborníci preto odporúčajú sledovať spoľahlivé zdroje informácií.
(1 EUR = 4,235 PLN)
(spravodajca TASR Slavomír Gregorík)
Projekt zákona s oficiálnym názvom „PIT Nula. Rodina Plus“ bol predstavený prezidentom Karolom Nawrockim už v auguste 2025 a má za cieľ oslobodiť od dane z príjmu fyzických osôb rodiny s najmenej dvoma deťmi. Oslobodenie by sa podľa návrhu týkalo príjmov do výšky 140.000 zlotých (33.058 eur) ročne na jedného rodiča, teda 280.000 PLN na pár. Návrh neplatí pre rodiny s jedným dieťaťom ani pre osoby zdaňované podľa zjednodušených režimov, ako napr. daňový paušál.
V prípade prijatia by sa úľava uplatňovala od roku 2026 a jej efekt by sa prejavil v daňových priznaniach za rok 2026, podávaných v roku 2027. Podľa prepočtov autorov by rodiny s dvoma deťmi mohli ušetriť približne 2200 zlotých mesačne.
Hoci projekt má potenciál priniesť daňové úľavy pre stredné a vyššie príjmové skupiny, odborníci oslovení portálom Businessinsider upozorňujú, že vysoký rozpočtový deficit môže spôsobiť, že návrh nezíska podporu v parlamente. „Ministerstvo financií odhadlo náklady na zavedenie takejto daňovej úľavy až na 30 miliárd PLN ročne. Kancelária prezidenta odhaduje túto sumu na 14 miliárd PLN, čo je stále veľmi vysoká suma,“ uvádza portál.
Podľa daňovej poradenskej firmy Kapitax situácia okolo zákona vyvolala informačný zmätok, keďže časť verejnosti nadobudla mylný dojem, že úľava už platí. Odborníci preto odporúčajú sledovať spoľahlivé zdroje informácií.
(1 EUR = 4,235 PLN)
(spravodajca TASR Slavomír Gregorík)