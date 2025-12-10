< sekcia Ekonomika
Poľský Orlen v Česku testuje prvý obchod bez personálu
Obchod funguje nepretržite a umožňuje tankovanie aj nákupy bez personálu.
Autor TASR
Praha/Varšava 10. decembra (TASR) - Poľský koncern Orlen začal v Česku testovať prvý samoobslužný obchod pri čerpacej stanici, v ktorom zákazníkom pomáha digitálny asistent. Nový koncept spustili v obci Panenský Týnec, približne 50 kilometrov od Prahy. Informuje o tom varšavský spravodajca TASR podľa správy spoločnosti Orlen.
Obchod funguje nepretržite a umožňuje tankovanie aj nákupy bez personálu. Využíva kamerový systém a automatizované technológie, ktoré majú zrýchliť obsluhu a znížiť prevádzkové náklady. Projekt vznikol v spolupráci s obchodnou sieťou COOP.
Novinkou je digitálny asistent s menom Míša, ktorý radí zákazníkom pri hľadaní tovaru, informuje o akciách a pomáha pri orientácii v predajni. Systém reaguje na hlasové povely aj dotykové voľby a vyvinula ho česká technologická spoločnosť Next mind.
Člen predstavenstva Orlenu Marek Balawejder označil projekt za súčasť stratégie rozširovania nepalivových služieb. „Inovatívne koncepty, ako je samoobslužný obchod v Česku, reagujú na očakávania zákazníkov, ktorí chcú nakupovať rýchlo a pohodlne, a zároveň zvyšujú dostupnosť služieb v menších mestách,“ uviedol.
Poľská skupina Orlen pôsobí okrem Česka aj na Slovensku, v Nemecku, Litve, Maďarsku a Rakúsku. Prevádzkuje vyše 3500 čerpacích staníc a pripravuje aj rozvoj jadrovej energetiky založenej na malých modulárnych reaktoroch.
(spravodajca TASR Slavomír Gregorík)
Obchod funguje nepretržite a umožňuje tankovanie aj nákupy bez personálu. Využíva kamerový systém a automatizované technológie, ktoré majú zrýchliť obsluhu a znížiť prevádzkové náklady. Projekt vznikol v spolupráci s obchodnou sieťou COOP.
Novinkou je digitálny asistent s menom Míša, ktorý radí zákazníkom pri hľadaní tovaru, informuje o akciách a pomáha pri orientácii v predajni. Systém reaguje na hlasové povely aj dotykové voľby a vyvinula ho česká technologická spoločnosť Next mind.
Člen predstavenstva Orlenu Marek Balawejder označil projekt za súčasť stratégie rozširovania nepalivových služieb. „Inovatívne koncepty, ako je samoobslužný obchod v Česku, reagujú na očakávania zákazníkov, ktorí chcú nakupovať rýchlo a pohodlne, a zároveň zvyšujú dostupnosť služieb v menších mestách,“ uviedol.
Poľská skupina Orlen pôsobí okrem Česka aj na Slovensku, v Nemecku, Litve, Maďarsku a Rakúsku. Prevádzkuje vyše 3500 čerpacích staníc a pripravuje aj rozvoj jadrovej energetiky založenej na malých modulárnych reaktoroch.
(spravodajca TASR Slavomír Gregorík)