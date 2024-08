Varšava 20. augusta (TASR) - Poľský parlament nemá právo vypočúvať guvernéra centrálnej banky. Rozhodol o tom v utorok poľský ústavný súd. Guvernér Adam Glapinski čelí obvineniam z porušenia pravidiel, ktoré zakazujú centrálnej banke financovať vládne pôžičky, a zo zavádzania ministerstva financií o finančných výsledkoch banky. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



Vládna koalícia na čele s Občianskou platformou premiéra Donalda Tuska prisľúbila obnoviť demokratické štandardy, ktoré podľa nej boli narušené počas ôsmich rokov predchádzajúcej vlády strany Právo a spravodlivosť (PiS). Výbor pre ústavnú zodpovednosť v poľskom parlamente sa má v septembri zaoberať návrhom na postavenie guvernéra centrálnej banky pred štátny tribunál a chce ho vypočuť.



Nominant bývalej vládnej koalície Glapinski obvinenia na svoju adresu odmieta ako nepodložené. Skutočnosť, že návrh na postavenie guvernéra pred súd by mal prerokovať parlamentný výbor, teda politický orgán, je v rozpore s ústavnými zárukami nezávislosti centrálnej banky, argumentovali zákonodarcovia z PiS pred ústavným súdom, ktorý sa s ich názorom stotožnil.



"Podriadenie centrálnej banky parlamentnej kontrole by predstavovalo porušenie nezávislosti centrálnej banky," uviedla spravodajkyňa súdu Krystyna Pawlowiczová a dodala, že rovnaké pravidlá by mali platiť aj pre šéfov Najvyššieho kontrolného úradu alebo Rady pre vysielanie a retransmisiu.



Tuskova vláda tvrdí, že ústavný súd sa za vlády PiS spolitizoval a je potrebné ho reformovať, pretože nemá dostatočnú legitimitu.