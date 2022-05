Poľský PGNiG si zabezpečil dodávky LNG od americkej firmy Sempra

Washington/Varšava 16. mája (TASR) - Americká energetická firma Sempra Energy sa dohodla na predaji 3 miliónov ton skvapalneného zemného plynu (LNG) ročne poľskej spoločnosti PGNiG. To je ďalšia ukážka rastúceho záujmu o dodávky plynu z USA po ruskej invázii na Ukrajinu.



Kupci sa pre obavy o dovoz zemného plynu, ktoré zasiahli sankcie Západu, obracajú na americký LNG, keďže vojna na Ukrajine komplikuje už aj tak nedostatočné dodávky komodít na trhy.



Očakáva sa, že Spojené štáty v tomto roku predbehnú Austráliu a Katar a stanú sa najväčším svetovým vývozcom LNG.



Sempra bude v rámci dohody dodávať poľskému PGNiG skvapalnený zemný plyn po dobu 20 rokov.



Približne dva milióny ton LNG ročne budú pochádzať z projektu Sempra Cameron LNG Phase 2 v Louisiane, zatiaľ čo zvyšok by mal byť z projektu Port Arthur LNG v Texase.



Spoločnosť PGNiG uviedla, že dohoda otvára cestu k rokovaniam o podmienkach budúcej zmluvy o dodávkach od roku 2027.



Dodávky bude PGNiG odoberať cez plávajúci zásobník a jednotku spätného splyňovania, ktorú Poľsko plánuje prevádzkovať v Baltickom mori neďaleko Gdanska.



LNG je jedným z pilierov poľských plánov na posilnenie svojej energetickej bezpečnosti v snahe dosiahnuť úplnú nezávislosť od ruského dodávateľa plynu Gazprom.



Gazprom minulý mesiac zastavil dodávky plynu do Poľska po tom, čo Varšava odmietla prejsť na platbu v rubľoch.



"Sme odhodlaní pokračovať v pochode týmto smerom, preto konáme tak, aby sme si v budúcnosti zabezpečili prístup k primeraným objemom plynu," uviedla generálna riaditeľka PGNiG Iwona Waksmundzka-Olejniczak v pondelok vo vyhlásení.



PGNiG v súčasnosti odberá od amerických partnerov 7 miliónov ton plynu alebo 9 miliárd kubických metrov (m3) po opätovnom splynení.



Zmluva so spoločnosťou Sempra to zvýši o viac ako 40 %. Poľsko spotrebuje približne 20 miliárd m3 plynu ročne.



TASR o tom informuje na základe správy AFP.