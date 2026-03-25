Poľský prezident Nawrocki predstavil prezidentskú Radu biznisu
Autor TASR
Varšava 25. marca (TASR) - Poľský prezident Karol Nawrocki v stredu vymenoval prezidentskú Radu biznisu a vyzval na užšiu spoluprácu štátu s firmami s cieľom prekonať takzvanú pascu stredného rozvoja. Informuje o tom varšavský spravodajca TASR.
Prezident zdôraznil, že hospodársky úspech Poľska za posledné desaťročia je výsledkom práce zamestnancov aj rozhodnutí podnikateľov. „Poľský hospodársky úspech za posledných viac ako 35 rokov je objektívnou skutočnosťou,“ uviedol.
Poukázal pritom na to, že Poľsko dosiahlo približne 78 percent priemeru hrubého domáceho produktu na obyvateľa v rámci Európskej únie, no stále zaostáva za vyspelými ekonomikami. „Dnes sme sa ako štát ocitli v tom, čo ekonómovia nazývajú pascou stredného rozvoja,“ konštatoval prezident.
Nawrocki zároveň uviedol, že Poľsko dostalo pozvanie na samit skupiny G20, čo označil za významný medzinárodný úspech. Dodal, že cieľom je zabezpečiť trvalé členstvo krajiny v tejto skupine.
Prezident vyzval podnikateľov, aby sa zapájali do legislatívneho procesu a upozorňovali na opatrenia, ktoré by mohli negatívne ovplyvniť podnikateľské prostredie. Zdôraznil, že je pripravený podporovať riešenia priaznivé pre ekonomiku.
Medzi priority svojej politiky zaradil podporu strategických investícií, rozvoj infraštruktúry vrátane projektu centrálneho dopravného uzla CPK a posilnenie odolnosti dodávateľských reťazcov.
Nawrocki tiež poukázal na význam iniciatívy Trojmoria a potenciál spolupráce v regióne strednej a východnej Európy. V oblasti energetiky zdôraznil potrebu kombinácie jadrovej energie, obnoviteľných zdrojov a uhlia ako stabilizačného prvku.
Prezident zároveň vyzdvihol význam technologického rozvoja a vyzval na investície do inovácií, ktoré podľa neho rozhodnú o postavení krajiny v nasledujúcich desaťročiach.
(spravodajca TASR Slavomír Gregorík)
