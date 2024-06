Poľský prezident podpísal odvodové prázdniny pre podnikateľov

Varšava 10. júna (TASR) - Poľský prezident Andrzej Duda podpísal v pondelok zákon o tzv. odvodových prázdninách, ktorý umožní podnikateľom pozastaviť na jeden mesiac platby do fondov sociálneho poistenia. TASR o tom informuje na základe správy agentúry APA.



Odvodové prázdniny budú môcť využiť podnikatelia, ktorí zamestnávajú najviac desať osôb a ktorých ročné príjmy za posledné dva roky nepresiahli dva milióny eur. Opatrenie zaťaží štátny rozpočet sumou približne 1,64 miliardy poľských zlotých (382 miliónov eur). Podnikatelia, ktorí úľavu využijú, nebudú musieť pozastaviť svoju činnosť.



Prezident Duda rovnako v pondelok podpísal aj zákon o príspevku na starostlivosť o dieťa pre rodičov, ktorí sa vracajú na trh práce. Rodičia, ktorí sa už vrátili do práce po materskej alebo otcovskej dovolenke, budú mať nárok na mesačný príspevok vo výške 1500 poľských zlotých (350,60 eura) alebo 1900 PLN v prípade detí so zdravotným postihnutím. Vyplácaný bude na každé dieťa do troch rokov.



(1 EUR = 4,288 PLN)