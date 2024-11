Poľský priemysel aj hrubá mzda v októbri rástli

Varšava 25. novembra (TASR) - Poľský priemysel v októbri 2024 ožil a jeho produkcia vzrástla prvýkrát od júla. Ukázali to v pondelok údaje štatistického úradu GUS. TASR o tom informuje na základe správy agentúry PAP.



Podľa najnovších štatistík sa priemyselná produkcia v susednej krajine v októbri 2024 zvýšila medziročne o 4,7 % po poklese o 0,4 % v predchádzajúcom mesiaci. Ide o prvý nárast priemyselnej aktivity od júla, k čomu prispelo zotavenie výrobného sektora (5 % oproti -0,5 % v septembri) a rýchlejší rast produkcie elektriny, plynu, pary a klimatizácie (o 4 % oproti 1,5 %). V októbri sa zároveň spomalil pokles produkcie v banskom a ťažobnom sektore (na -3,8 % z -7 %).



V medzimesačnom porovnaní produkcia poľského priemyslu stúpla o 10 %, čo je zrýchlenie v porovnaní so smerom nadol revidovanom náraste o 8,8 % v predchádzajúcom mesiaci.





Priemerná hrubá mzda v poľských firmách v októbri vzrástla a zamestnanosť klesla





Priemerná hrubá mzda v poľskom firemnom sektore sa v októbri 2024 medziročne zvýšila, zatiaľ čo zamestnanosť klesla. Vyplýva to z údajov, ktoré v pondelok zverejnil poľský štatistický úrad (GUS). TASR o tom informuje na základe správy agentúry PAP.



Konkrétne, priemerná hrubá mesačná mzda v poľských podnikoch v októbri 2024 medziročne vzrástla o 10,2 % na 8316,57 zlotého (1917,45 eura). V medzimesačnom porovnaní sa priemerná hrubá mzda zvýšila o 2,2 %.



Tieto výsledky sú blízko odhadov ekonómov, ktorí očakávali v októbri medziročný nárast miezd v poľskom firemnom sektore o 10,2 % a medzimesačný o 2,3 %.



K zvýšeniu priemernej hrubej mzdy v októbri prispelo podľa GUS vyplácanie prémií a odmien vrátane motivačných, štvrťročných a odmien za odpracované roky, ako aj príplatkov za nadčasy.



GUS v pondelok zverejnil tiež údaje o vývoji zamestnanosti, podľa ktorých sa počet pracovníkov v poľských firmách v októbri 2024 znížil medziročne o 0,5 % na 6,458 milióna osôb. A v porovnaní s predchádzajúcim mesiacom klesol o 0,1 %.