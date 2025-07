Poľský protimonopolný úrad obvinil vlastníka Biedronky a ďalšie firmy

Varšava 14. júla (TASR) - Poľský Úrad pre ochranu hospodárskej súťaže a spotrebiteľa (UOKiK) obvinil spoločnosť Jeronimo Martins Polska, vlastníka obchodného reťazca Biedronka, a 32 dopravných firiem z účasti na kartelovej dohode obmedzujúcej konkurenčný boj o vodičov medzi firmami zabezpečujúcimi distribúciu pre Biedronku. Obvinenie sa týka aj ôsmich fyzických osôb, ktoré mohli byť za túto dohodu zodpovedné. Informuje o tom varšavský spravodajca TASR podľa webu UOKiK.



Podľa úradu existuje podozrenie, že cieľom dohody bolo zabrániť vodičom prestupovať medzi firmami, ktoré obsluhujú tie isté distribučné centrá Biedronky. Spoločnosti sa tým mohli snažiť vyhnúť vzájomnému preberaniu zamestnancov, čo však podľa UOKiK porušuje pravidlá hospodárskej súťaže. Ako uviedol, každý by mal mať možnosť slobodne si vybrať a zmeniť zamestnanie.



Dohody mali údajne fungovať tak, že ak vodič odišiel z jednej firmy a pokúsil sa zamestnať v inej, ktorá takisto spolupracovala s Biedronkou, mohol čeliť blokáde nástupu do práce na obdobie približne troch mesiacov. Niektorí dopravcovia si podľa úradu medzi sebou odovzdávali informácie a Biedronka dohliadala na dodržiavanie pravidiel napríklad tým, že vodičom, ktorí chceli zmeniť zamestnávateľa, zakázala vstup do svojich priestorov.



UOKiK upozornil, že tzv. dohody o nekonkurovaní na trhu práce sú nezákonné, pretože zasahujú do jedného z hlavných prvkov hospodárskej súťaže - výšky mzdy ponúkanej zamestnávateľmi. Takéto praktiky môžu viesť k stagnácii platov a zníženiu mobility pracovníkov.



Za účasť na kartelovej dohode hrozí firmám pokuta až do výšky 10 percent ich ročného obratu a fyzickým osobám pokuta do dvoch miliónov zlotých. UOKiK zároveň pripomenul, že existuje možnosť využiť program zhovievavosti, ktorý umožňuje podnikom a manažérom spolupracujúcim s úradom znížiť alebo sa vyhnúť sankciám. Úrad tiež vyzval anonymných oznamovateľov, aby prostredníctvom online formulára upozornili na porušovanie pravidiel hospodárskej súťaže.



Podľa vyjadrenia tlačového oddelenia Biedronky pre TASR sa prípad nijak netýkal slovenského trhu a ide o záležitosť starú niekoľko rokov.











(spravodajca TASR Slavomír Gregorík)