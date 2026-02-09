< sekcia Ekonomika
Poľský rezort práce odhaduje rast nezamestnanosti za január na 6 %
Ministerstvo uviedlo, že podľa predbežných údajov sa počet evidovaných nezamestnaných zvýšil v januári z decembrových 888.600 na 934.800.
Autor TASR
Varšava 9. februára (TASR) - Nezamestnanosť v Poľsku sa v prvom mesiaci tohto roka pravdepodobne zvýšila na 6 %. Uviedlo to v pondelok poľské ministerstvo práce a sociálnej politiky. Ak sa odhad ministerstva potvrdí, bude to najvyššia nezamestnanosť za takmer päť rokov. TASR o tom informuje na základe správy agentúry PAP.
Ministerstvo uviedlo, že podľa predbežných údajov sa počet evidovaných nezamestnaných zvýšil v januári z decembrových 888.600 na 934.800. Počet nezamestnaných tak vzrástol ôsmy mesiac v rade. Miera nezamestnanosti sa potom podľa ministerstva zvýšila o 0,3 percentuálneho bodu na 6 %. V prípade potvrdenia prognózy by to bola na základe údajov portálu tradingeconomics najvyššia nezamestnanosť od mája 2021.
„Dúfajme, že podobne ako v minulých rokoch aj teraz jarné mesiace prinesú zmenu oproti súčasnému nepriaznivému vývoju nezamestnanosti,“ uviedlo ministerstvo práce. Veľa si sľubuje najmä od opätovného naštartovania sektorov stavebníctva a služieb.
Ministerstvo uviedlo, že podľa predbežných údajov sa počet evidovaných nezamestnaných zvýšil v januári z decembrových 888.600 na 934.800. Počet nezamestnaných tak vzrástol ôsmy mesiac v rade. Miera nezamestnanosti sa potom podľa ministerstva zvýšila o 0,3 percentuálneho bodu na 6 %. V prípade potvrdenia prognózy by to bola na základe údajov portálu tradingeconomics najvyššia nezamestnanosť od mája 2021.
„Dúfajme, že podobne ako v minulých rokoch aj teraz jarné mesiace prinesú zmenu oproti súčasnému nepriaznivému vývoju nezamestnanosti,“ uviedlo ministerstvo práce. Veľa si sľubuje najmä od opätovného naštartovania sektorov stavebníctva a služieb.