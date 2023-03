Poľský rozpočtový deficit bol vlani oveľa nižší, než sa čakalo

Varšava 7. marca (TASR) - Poľskej ekonomike sa darí prekvapujúco dobre aj napriek negatívnym dosahom pandémie ochorenia COVID-19 a vojny na Ukrajine. Vyhlásil to v utorok prezident poľského zväzu podnikateľov a zamestnávateľov Cezary Kazmierczak. Pokiaľ sa potvrdia predbežné údaje zverejnené premiérom Mateuszom Morawieckim, bude to podľa neho znamenať, že poľské verejné financie sú veľmi stabilné. TASR o tom informuje na základe správy agentúry PAP.



Morawiecki v pondelok (6. 3.) oznámil, že rozpočtový deficit Poľska bol v roku 2022 na úrovni 12,4 miliardy zlotých (2,63 miliardy eur). To bolo oveľa menej, ako pôvodne plánovaných 30 miliárd zlotých.



Kazmierczak je pri hodnotení vyhliadok ekonomiky optimistický. Poľsko má veľmi nízku nezamestnanosť, silnú priemyselnú výrobu a všetky ukazovatele naznačujú, že krajina sa tento rok vyhne recesii, uzavrel šéf zväzu podnikateľov.



(1 EUR = 4,709 PLN)