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Poľský verejný dlh vzrástol v 1. štvrťroku na 50,6 % HDP
Poľská vláda v utorok (9. 6.) schválila makroekonomickú prognózu na budúci rok.
Autor TASR
Varšava 10. júna (TASR) - Poľský verejný dlh vzrástol v prvých troch mesiacoch roku 2026 v porovnaní s predchádzajúcim štvrťrokom o 4,9 % a dosiahol výšku 2,01 bilióna poľských zlotých PLN (474 miliárd eur), oznámilo v stredu poľské ministerstvo financií. Pomer verejného dlhu k hrubému domácemu produktu (HDP) sa zvýšil na 50,6 %, čo predstavuje nárast o 1,7 percentuálneho bodu v porovnaní s koncom minulého roka. TASR o tom informuje na základe správy agentúry PAP.
Poľská vláda v utorok (9. 6.) schválila makroekonomickú prognózu na budúci rok. Očakáva, že hospodársky rast presiahne 3 % a spotrebiteľská inflácia zotrvá na tohtoročnej úrovni. Schválený odhad počíta v roku 2027 s rastom HDP o 3,1 %. Čo sa týka inflácie, mala by dosiahnuť 2,5 %.
Údaje sú totožné s makroekonomickým plánom na roky 2026 - 2030, ktorý schválilo v apríli poľské ministerstvo financií. Ten uvádza, že tempo rastu ekonomiky sa v roku 2027 spomalí na 3,1 % z 3,6-percentného rastu predpokladaného na tento rok. Vláda však dodala, že tieto údaje predstavujú základný scenár. Ten nezahrnuje prípadné ekonomické otrasy spôsobené vojnou na Blízkom východe.
(1 EUR = 4,2373 PLN)
Poľská vláda v utorok (9. 6.) schválila makroekonomickú prognózu na budúci rok. Očakáva, že hospodársky rast presiahne 3 % a spotrebiteľská inflácia zotrvá na tohtoročnej úrovni. Schválený odhad počíta v roku 2027 s rastom HDP o 3,1 %. Čo sa týka inflácie, mala by dosiahnuť 2,5 %.
Údaje sú totožné s makroekonomickým plánom na roky 2026 - 2030, ktorý schválilo v apríli poľské ministerstvo financií. Ten uvádza, že tempo rastu ekonomiky sa v roku 2027 spomalí na 3,1 % z 3,6-percentného rastu predpokladaného na tento rok. Vláda však dodala, že tieto údaje predstavujú základný scenár. Ten nezahrnuje prípadné ekonomické otrasy spôsobené vojnou na Blízkom východe.
(1 EUR = 4,2373 PLN)