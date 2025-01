Poľský vývoz na Ukrajinu sa od roku 2021 zdvojnásobil

Varšava 27. januára (TASR) - Ruská invázia na Ukrajinu viedla k výraznému nárastu obchodu medzi Poľskom a Ukrajinou, v dôsledku čoho sa poľský vývoz k východnému susedovi od roku 2021 zdvojnásobil. TARS o tom informuje na základe správy agentúry PAP, ktorá sa odvolala na údaje Poľského ekonomického inštitútu PIE.



Poľský vývoz na Ukrajinu sa zvýšil zo 6,3 miliardy eur v roku 2021 na 9,7 miliardy eur v roku 2022 a na 11,4 miliardy eur v roku 2023, čo naznačuje dynamický rast hodnoty obchodu počas konfliktu s Ruskom, oznámil v pondelok inštitút. V rokoch 2021 až 2023 boli najvyššie hodnoty vývozu na Ukrajinu zaznamenané v prípade minerálnych palív a ropných produktov, vozidiel a ich častí, zbraní a munície, strojov a mechanických zariadení, ako aj elektrických zariadení.



Významnú časť vývozu z Poľska na Ukrajinu tvorili dodávky súvisiace s obranou pred ruskou inváziou a obnovou škôd. Aj bez výrobkov súvisiacich s vojnou sa poľský vývoz na Ukrajinu v sledovanom období zvýšil približne o 30 %, upozornil PIE.



Za deväť mesiacov do konca septembra 2024 dosiahol vývoz hodnotu 9,4 miliardy eur, čo naznačuje pokračujúce upevňovanie obchodných vzťahov medzi oboma krajinami, uvádza sa ďalej v správe poľského inštitútu. Integrácia Ukrajiny do Európskej únie by Poľsku umožnila získať ešte väčšie hospodárske výhody z obchodných vzťahov s Ukrajinou, uviedol riaditeľ PIE Pawel Sliwowski.



Ukrajina je v súčasnosti podľa údajov PIE siedmym najväčším trhom pre poľský vývoz z hľadiska hodnoty, zatiaľ čo pre Ukrajinu je Poľsko najvýznamnejším trhom pre jej tovary a druhým najväčším dodávateľom po Číne.