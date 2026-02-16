< sekcia Ekonomika
Poľský zahraničný obchod skĺzol vlani do deficitu vyše 6 mld. eur
To znamená prudký obrat oproti predchádzajúcemu roku, za ktorý Poľsko dosiahlo obchodný prebytok takmer 2,6 miliardy eur.
Autor TASR
Varšava 16. februára (TASR) - Poľsko zaznamenalo v minulom roku v obchode s tovarom deficit viac než 6 miliárd eur. To znamená prudký obrat oproti predchádzajúcemu roku, za ktorý Poľsko dosiahlo obchodný prebytok takmer 2,6 miliardy eur. Vývoz v minulom roku síce rástol, rast dovozu bol však takmer dvakrát vyšší. TASR o tom informuje na základe správ agentúry PAP a portálu tradingeconomics, ktoré zverejnili najnovšie údaje poľského štatistického úradu GUS.
Za rok 2025 vykázalo Poľsko deficit v obchode s tovarom na úrovni 26,3 miliardy zlotých (6,24 miliardy eur). Na porovnanie, v predchádzajúcom roku zaznamenalo Poľsko obchodný prebytok v prepočte 2,59 miliardy eur.
Export v domácej mene vzrástol vlani o 2 %, dovoz sa však zvýšil až o 3,9 %. Väčšina exportu (87,1 %) smerovala podľa údajov GUS do priemyselne rozvinutých krajín vrátane štátov Európskej únie. Tam smerovalo celkovo 74,8 % poľského vývozu.
Aj v prípade dovozu tovarov do Poľska hrali prím tieto štáty. Tie sa na poľskom dovoze podieľali 64,4 %, z toho tovary z EÚ tvorili z celkového poľského dovozu 52,6 %.
Najdôležitejším exportným trhom pre Poľsko bolo vlani Nemecko. Táto krajina sa na celkovom objeme poľského vývozu podieľala 26,9 %. Nasledovala Česká republika (6,2 %) a Francúzsko (6,1 %).
Aj v prípade dovozu tovarov do Poľska skončilo na prvom mieste Nemecko. Z tejto krajiny doviezlo Poľsko 19 % z celkového objemu dovozov. Na druhom mieste sa umiestnila Čína (15,5 %) a na treťom USA so 4,8-percentným podielom na celkovom poľskom dovoze.
(1 EUR = 4,215 PLN)
