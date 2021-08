Pomalé očkovanie bude stáť globálnu ekonomiku 2,3 bilióna USD

Paríž 24. augusta (TASR) - Pomalé očkovanie proti novému koronavírusu bude stáť globálnu ekonomiku ako celok 2,3 bilióna USD (1,96 bilióna eur). Ukázala to v stredu správa Economist Intelligence Unit (EIU), výskumnej a analytickej divízie spoločnosti Economist Group.



Podľa štúdie EIU budú túto stratu znášať najmä transformujúce sa a rozvojové ekonomiky, v ktorých očkovanie výrazne zaostáva za bohatšími krajinami.



Správa prichádza v čase, keď vyspelé štáty smerujú k poskytnutiu tretej dávky vakcíny svojim obyvateľom, zatiaľ čo medzinárodné úsilie o zabezpečenie vakcín pre chudobnejšie krajiny nedosahuje potrebný pokrok.



Štúdia vypočítala, že krajiny, ktoré do polovice roku 2022 nebudú mať zaočkovaných 60 % svojej populácie, utrpia v období 2022 - 2025 straty zodpovedajúce 2 biliónom eur.



„Rozvíjajúce sa krajiny budú znášať zhruba dve tretiny týchto strát, čo ešte viac oddiali ich hospodársku konvergenciu s vyspelejšími štátmi,“ uviedla EIU. Varovala tiež, že zaostávanie pri očkovaní môže vyvolať nevôľu a zvýšiť riziko sociálnych nepokojov v rozvojových ekonomikách.



V absolútnom vyjadrení bude najviac zasiahnutý ázijsko-tichomorský región, ktorý sa na stratách bude podieľať takmer troma štvrtinami. V prípade percentuálneho podielu z hrubého domáceho produktu (HDP) však utrpí najhoršie straty subsaharská Afrika.



Približne 60 % populácie v krajinách s vyššími príjmami dostalo do konca augusta aspoň jednu dávku vakcíny proti novému koronavírusu, v porovnaní len s 1 % v najchudobnejších krajinách. Na zvládnutie boja s koronavírusom sú pritom potrebné dve dávky vakcíny.



Autorka správy Agathe Demaraisová uviedla, že medzinárodné úsilie o poskytnutie vakcín proti novému koronavírusu chudobným krajinám - Covax nesplnilo ani skromné očakávania.



"Je malá šanca, že priepasť v prístupe k očkovacím látkam bude niekedy preklenutá, pretože bohaté krajiny poskytujú len zlomok toho, čo je potrebné," skonštatovala vo vyhlásení. "Nakoniec sa pozornosť vo vyspelých ekonomikách presúva k podávaniu posilňujúcej tretej dávky vakcíny proti koronavírusu," dodala a upozornila, že to ešte zhorší nedostatok surovín a napätú situáciu v dodávateľských reťazcoch.



EIU uviedla, že v rámci štúdie skombinovala vlastné prognózy pre časové očkovacie schémy s prognózami rastu HDP v približne 200 krajinách sveta.



(1 EUR = 1,1740 USD)