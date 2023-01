Pomalší rast, vyššia inflácia a úroky zvyšujú podnikateľské riziká

Bratislava 23. januára (TASR) - Súbeh pomalšieho rastu, vyššej inflácie a vyšších úrokových sadzieb zvyšuje podnikateľské riziká. Týka sa to najmä odvetví stavebníctva, dopravy, telekomunikácií, strojov a zariadení, maloobchodu, vybavenia domácností, elektroniky, automobilového a textilného priemyslu. V rámci nového ekonomického výhľadu na roky 2023 a 2024 to konštatovali odborníci z Allianz Trade, medzinárodného poisťovateľa pohľadávok patriaceho do skupiny Allianz.



Rast globálnej ekonomiky by sa mal podľa nich v tomto roku spomaliť na 1,4 % z vlaňajších 2,9 %. V budúcom roku predpovedajú mierne zotavenie hospodárstva s rastom na úrovni 2,8 %. Medzi jednotlivými krajinami však očakávajú výrazné rozdiely.



Vyspelé ekonomiky by mali v tomto roku zaznamenať plytkú recesiu s poklesom o 0,1 %. Naopak, rast rozvíjajúcich sa trhov by mal v roku 2023 zostať stabilný na úrovni 3,3 %, čo podporuje najmä opatrné opätovné otvorenie Číny po predchádzajúcich prísnych pandemických obmedzeniach.



"Európa sa bude predierať pokračujúcou energetickou krízou, kým oživenie v USA obmedzuje zdržanlivý mix opatrení," priblížil riaditeľ Allianz Trade na Slovensku Peter Mucina. Trvalo vysoké ceny energií by mali tlačiť ekonomiku eurozóny do recesie.



"Predpokladáme, že v rámci eurozóny poklesne HDP v roku 2023 o 0,4 %, pričom nasledujúci rok stúpne o 1 %, čo by sa dalo prirovnať k podobne slabému oživeniu po dlhovej kríze eurozóny v roku 2012. Celkovo vidíme riziko, že energetická kríza posunie Európu na nižšiu trajektóriu rastu," doplnil Mucina.



Inflácia zostane podľa odhadov poisťovacej spoločnosti v najbližšom období vysoká. V tomto roku má dosiahnuť na globálnej úrovni priemernú hodnotu 6,4 %, v roku 2024 by sa mala znížiť na 3,9 %.



V eurozóne by mali ceny energií aj v tomto roku vysvetľovať približne tretinu celkovej inflácie, v porovnaní s takmer 50 % vlani. Celkovo v eurozóne očakávajú infláciu na úrovni 6,1 % v roku 2023 a jej spomalenie na 2,6 % v roku 2024.



"Energetická kríza znamená pre európske firmy obrovský šok v oblasti ziskovosti, ktorý môžu vlády kompenzovať len čiastočne," upozornil Allianz Trade. Rôzne fiškálne balíčky sú podľa spoločnosti dostatočné na to, aby sa zabránilo silnej vlne insolvencií vo väčšine dotknutých sektorov, ale nebudú plne kompenzovať odhadované dodatočné náklady na energie.



Firmy rýchlo prispôsobujú svoje očakávania na rok 2023 a s rastúcou neistotou tak klesá aj podnikateľská nálada. "Okrem toho sa rozbehol aj cyklus prepúšťania vzhľadom na nárast nákladov práce, najmä v odvetviach, ktoré počas pandémie zaznamenali silný rozmach, napríklad technológie," dodala poisťovacia spoločnosť.