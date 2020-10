Pomoc od Kauflandu je každým nákupom bližšie

Bratislava 28. októbra (OTS) - Za každý výrobok z produktového radu Z lásky k tradícii predaný od štvrtka 29. 10. do stredy 2. 12. 2020 prispeje 5 centmi na nákup vozidiel pre terénne sociálne služby Slovenského Červeného kríža.Cieľom projektu je podpora a posilnenie vybavenia terénnych sociálnych služieb Slovenského Červeného kríža (SČK) a šírenie povedomia o potrebe odbúravania sociálnej izolácie. Tej je na Slovensku menej práve aj vďaka pracovníkom SČK, ktorí pomáhajú ľuďom v núdzi dostať sa tam, kam potrebujú – k lekárovi, na úrad alebo na návštevu rodiny. Práca terénnych sociálnych služieb SČK spočíva v poskytovaní prepravnej a opatrovateľskej služby, ale aj v sociálnom poradenstve či rozvoze šatstva a potravinovej pomoci. Prepravná služba zahŕňa aj poskytnutie asistencie počas prepravy či pri návštevách lekára.“ uviedla, hovorkyňa Kaufland Slovensko Podľa pána Mariána Fronka, vodiča SČK, prináša každý pracovný deň nový príbeh. Všetky však majú spoločnú jednu vec – pomoc druhým ľuďom. Napríklad pani Márii Vargovej, klientke terénnych sociálnych služieb SČK, pomáha služba postarať sa o dcéru.“ povedala pania dodala, že by priala Slovensku viac takýchto vozidiel.Od spustenia projektu v roku 2017 vďaka pomoci Kauflandu SČK rozšíril flotilu už o 16 nových špeciálne upravených terénnych vozidiel, ktoré pomáhajú v rámci 17 územných spolkov: Banská Bystrica, Bratislava-mesto, Brezno, Horehronie, Humenné, Košice-okolie, Levice, Liptovský Mikuláš, Poprad, Prešov, Rožňava, Senica, Snina, Topoľčany, Trebišov, Žiar nad Hronom a Žilina.“ ozrejmila, generálna sekretárka SČK.Tento rok sa vďaka spolupráci s Kauflandom bude môcť táto služba rozšíriť do ďalších regiónov, kde aktuálne ešte nie je, alebo posilniť vo veľmi vyťažených regiónoch. Stačí len kúpiť výrobok z produktového radu Z lásky k tradícii a zákazník podporí hneď dve oblasti – terénne sociálne služby SČK aj slovenských dodávateľov.