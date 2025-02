Pomoc planéte a tradičný obchod v jednom, formou NFT

Bratislava 12. februára (OTS) - Výsadba stromov, ich ťažba, ale aj predaj drevnej hmoty totiž patria k tradičným formám obchodu. Ale NFT Arbol, ktoré nedávno pribudli na WEXO NFT Marketplace, ponúkajú možnosť, ako sa zapojiť do výsadby eukalyptových stromov v Paraguaji s cieľom neskoršieho zárobku z predaja dreva úplne novou formou. Každý majiteľ NFT Arbol zároveň prispeje k zlepšeniu životného prostredia.Výsadba nových stromov je pre našu planétu mimoriadne dôležitá. Stromy významným spôsobom zmierňujú skleníkový efekt, prispievajú k filtrácii prachových častíc a škodlivých látok zo vzduchu a v neposlednom rade zadržiavajú dažďovú vodu. Na zlepšenie klimatickej situácie je podľa odborníkov nutné spojiť viacero opatrení, pričom výsadba nových stromov bude mať v tomto úsilí naďalej významnú úlohu. Projekt Arbol sa venuje výhradne výsadbe stromov. Stavia na desaťročných skúsenostiach s realizáciou eukalyptových plantáží s následným zhodnotením biomasy.priblížil tento projekt jeho tvorcaKým stromy dosiahnú želanú veľkosť, vyprodukujú tisícky ton kyslíka. Následne bude ich drevo čo najrozumnejšie využité a zhodnotené v prospech majiteľov NFT Arbol.Grafika s jedným mladým stromčekom uprostred planéty znázorňuje najlacnejšie NFT Arbol s cenou iba dve eurá. Nesie názov Ignis a predstavuje pre svojho majiteľa 0,0002 % podiel v družstve ECO NATURE, ktoré pripravuje výsadbu 60 000 eukalyptových stromov na 50-hektárovej plantáži v Paraguaji. Kúpou drahších, teda hodnotnejších NFT získava majiteľ aj väčší podiel v spomínanom družstve. V ponuke sú štyri NFT, každé s krásnou grafikou.doplnilNajdrahšie NFT z kolekcie Arbol s názvom Terra stojí 1 800 eur a jeho majiteľ si môže povedať, že prispel k výsadbe až 125 eukalyptových stromov na ploche 1000 metrov štvorcových. V priebehu desiatich rokov týchto 125 stromov vyprodukuje dostatok kyslíka pre dvoch dospelých ľudí na celý život. V kolekcii, z ktorej sa za prvé dni predalo už takmer 60 kusov NFT, nájdete aj NFT Vento za 19 € a Aqua za 185 €. Nazbieraním stanoveného množstva menších NFT sa vám tieto automaticky zamenia za najhodnotnejšie z kolekcie – Terra.Podiel zo zhodnotenia biomasy sa v budúcnosti rozdelí medzi všetkých vlastníkov NFT, ktoré predstavujú ich tokenizovaný podiel v družstve ECO NATURE.dodalParaguaj bol po stáročia nevyčerpateľným zdrojom tých najkvalitnejších drevín. Na tisíckach vyklčovaných hektárov následne vznikali dobytkárske farmy a poľnohospodárske plantáže, vďaka čomu je táto juhoamerická krajina aktuálne šiestym najväčším producentom sóje a ôsmym najväčším exportérom hovädzieho mäsa na svete. To všetko však išlo na úkor pôvodného Atlantického lesa ( BAAPA - Bosque Atlántico del Alto Paraguay ), ktorý spolu s Amazonským dažďovým pralesom dodnes plní nenahraditeľné úlohy v rámci globálneho ekosystému. Za posledných 200 rokov však Paraguaj prišiel približne o 80 – 90 % svojich pôvodných lesov. Od polovice 20. storočia sa tempo odlesňovania ešte zrýchlilo, lesné plochy ubudli o ďalších viac ako 65 % a pokračujú v úbytku najmä v západnom regióne.Napriek tomu tento región stále produkuje viac ako 20 % celosvetového kyslíka a v procese odparovania vodnej pary z rastlín uvoľňuje do atmosféry miliardy ton vody, čím ovplyvňuje nielen regionálne, ale aj globálne zrážkové vzorce a pomáha stabilizovať klímu. A práve v tomto sú projekty ako Arbol výnimočné. Okrem spomínaných ton kyslíka prispievajú produkciou plantážového dreva k zníženiu potreby ťažby pôvodných lesov.WEXO NFT Marketplace v minulosti uviedol prvé NFT slovenského rapera, ktoré si pripísal Majk Spirit. Neskôr do kolekcie pribudlo NFT MMA zápasníka Attilu Végha. Výťažok z ich predaja smeroval na pomoc zdravotne hendikepovaným deťom do APPA v Piešťanoch. Obdobným spôsobom ako v projekte Arbol bolo už NFT využité ako podiel na apartmánoch v Dubaji. Medzi autormi na WEXO NFT Marketplace je aj raper MOMO a ďalší umelci.