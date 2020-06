Pomoc podnikateľom s nájomným prerokuje plénum v zrýchlenom režime

Bratislava 5. júna (TASR) – Štát by mal pomôcť s nájomným podnikateľom, ktorých prevádzky museli byť zatvorené pre situáciu okolo nového koronavírusu. Táto pomoc má dosiahnuť približne 200 miliónov eur. Národná rada (NR) SR v piatok schválila skrátené legislatívne konanie k návrhu zákona o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva hospodárstva (MH) SR.



"Uvedená suma nie je fixná a predstavuje odhad údajov, ktoré je možné získať z verejne dostupných zdrojov. Žiadosť podáva prenajímateľ v mene nájomcu, avšak na vlastný účet. Príjemcom pomoci je teda nájomca," priblížil rezort hospodárstva. Účinnosť zákona sa navrhuje dňom vyhlásenia.



Výška nájomného je tak podľa MH SR v prospech nájomcu znížená o sumu zľavy z nájomného na základe dohody s prenajímateľom a súčasné aj o sumu zodpovedajúcu dotácii pripísanej na účet prenajímateľa. Ak prenajímateľ v tejto súvislosti požiada nájomcu o súčinnosť, ten je povinný ju bezodkladne poskytnúť.



"Podpora sa týka podnikateľov, ktorí nemohli užívať prenajaté priestory na dohodnutý účel, alebo užívanie týchto priestorov bolo podstatne obmedzené zákazom vstupu spotrebiteľov do vnútorných priestorov prevádzkarne v dôsledku opatrení orgánov verejného zdravotníctva v súvislosti so zamedzením následkov šírenia nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19," priblížil rezort hospodárstva.



Dotáciu možno poskytnúť aj na tie predmety nájmu, ktorých užívanie na dohodnutý účel bolo znemožnené prerušením vyučovania na školách a školských zariadeniach. Dotknutý predmet nájmu môže okrem vnútorných priestorov zahŕňať aj súvisiace obslužné priestory, napríklad parkoviská. Dotáciu možno poskytnúť taktiež na trhové miesta spĺňajúce vyššie uvedené podmienky.