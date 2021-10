Pomoc poľnohospodárom pri boji so suchom prinášajú slovenskí vedci

Bratislava 21. októbra (OTS) - Časté výkyvy počasia, dlhšie obdobia sucha a zmena klímy čoraz viac ovplyvňujú poľnohospodárstvo a produkciu farmárov nielen vo svete, ale aj na Slovensku. Práve v boji so suchom a suchšími obdobiami by mal pomôcť svetový unikát - aquaholder, ktorý niekoľko rokov vyvíjali naši vedci zo slovenskej inovatívnej spoločnosti Pewas. V týchto dňoch aj prvé ucelené výsledky testov na poliach potvrdzujú závery testov v laboratóriu, že osivo ošetrené prípravkom aquaholder rýchlejšie klíči a vzíde z pôdy, a rastliny sú aj silnejšie a v lepšej kondícii. Princíp fungovania aquaholderu je jednoduchý, a pritom výnimočný . „,“ vysvetľuje účinky aquaholderu, generálny riaditeľ inovatívnej spoločnosti Pewas: „Po niekoľkoročných úspešných laboratórnych a experimentálnych testoch začali tento rok vedci z firmy Pewas, v spolupráci s Výskumným ústavom rastlinnej výroby a viacerými malými a veľkými farmármi, testovať aquaholder priamo na poliach na Slovensku, v Česku a Maďarsku.Jačmeň, cukrovú repu, kukuricu, sóju, repku a pšenicu, obalené prípravkom, vysiali na prelome zimy a jari vedci, v spolupráci s farmami a nezávislými certifikovanými skúšobnými organizáciami, 42 maloparcelových testov a 25 veľkoparcelových testov na poliach slovenských farmárskych družstiev, celkovo na rozlohe približne 100 ha. Podstatou každého testu bolo vysiatie rovnakého druhu osiva na dvoch parcelách vedľa seba pre kvalitatívne a kvantitatívne porovnanie. Na jednej bolo zasiate štandardné osivo bez úpravy a na druhej ošetrené prípravkom aquaholder.Výsledky testov v reálnych podmienkach na poli potvrdzujú výsledky výskumu z laboratórií. „,“ zhrňuje výsledky testov“ dopĺňa význam výsledkov, vedúci odboru pestovateľských systémov z Výskumného ústavu rastlinnej výroby.“ hodnotí výsledky testov na poliach Slovenského farmárskeho družstva, hlavný agronóm.Aquaholder a spoločnosť Pewas získali ako jedna z 18 slovenských firiem Pečať výnimočnosti, tzv. Seal of Excellence, od Európskej komisie a dávajú svoj inovatívny projekt patentovať. „“ hovorí riaditeľ spoločnosti PewaS a dodáva: „Ambicióznym cieľom Iva Krpelana je otestovať aquaholder a jeho účinnosť aj vo vesmíre. Ako tvrdí, americká firma Elona Muska Space X plánuje vyslať prelomovú nákladnú kapsulu do vesmíru. Súčasťou misie má byť aj prídavný modul s názvom Bishop od firmy Nanoracks, ktorá spolupracuje s ISS a NASA. „informuje. Snom slovenskej firmy je dostať svoj výrobok na jednu z týchto fariem a otestovať jeho účinky v extrémnych podmienkach.Globálne poľnohospodárstvo bude v nasledujúcich desaťročiach čeliť mnohým výzvam. Musí vyprodukovať viac potravín, aby uživilo rastúcu svetovú populáciu. Zlepšenie poľnohospodárskej produktivity je pre poľnohospodárov nevyhnutnou požiadavkou. Odhaduje sa, že do roku 2050 dosiahne svetová populácia úroveň 9,1 miliardy obyvateľov, oproti súčasným 7 miliardám. Odhady naznačujú, že do roku 2050 by poľnohospodárska výroba musela globálne vzrásť o 70 percent, aby uživila rastúcu populáciu .Ďalšou nemenej významnou výzvou je globálne otepľovanie a zvyšujúce sa obdobia sucha aj v podnebných pásmach, kde nebolo bežné. V našich končinách pozorujeme častejšie odchýlky v počasí a zmenu klímy. Dážď striedajú dlhé týždne tepla a sucha. Tieto extrémy sa týkajú nielen južných častí Slovenska, kde obdobia bez dažďov trvajú aj niekoľko týždňov, ale rozširujú sa aj na iné časti Slovenska. Rok 2018 bol, podľa SHMÚ, jedným z najteplejších za posledných 120 rokov. V júli roku 2019 bolo zase suchom zasiahnutých až 90 percent územia Slovenska a v roku 2020 sucho zasiahlo jarné mesiace dôležité pre poľnohospodárov.