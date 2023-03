Pomoc pre Credit Suisse dala ECB istotu na zvýšenie úrokových sadzieb

Frankfurt nad Mohanom 16. marca (TASR) - Predstavitelia Európskej centrálnej banky (ECB) súhlasili s ďalším výrazným zvýšením úrokových sadzieb až potom, ako si švajčiarska banka Credit Suisse zabezpečila pomoc od švajčiarskej centrálnej banky a trhy sa upokojili. Uviedli to pre agentúru Reuters štyri zdroje oboznámené so situáciou.



Členovia Rady guvernérov počas prvého dňa zasadnutia v stredu (15. 3.) prakticky neustále zisťovali vývoj na trhu po tom, ako obavy z ďalšieho vývoja v Credit Suisse tlačili nadol akcie mnohých bánk v eurozóne a vyvolávali obavy z ďalšej finančnej krízy, uviedli zdroje. Švajčiarska centrálna banka však následne rozhodla o poskytnutí pôžičky pre Credit Suisse vo výške 50 miliárd švajčiarskych frankov (50,92 miliardy eur).



To upokojilo finančné trhy, ako aj väčšinu členov Rady guvernérov ECB, ktorí potom rozhodli o plánovanom zvýšení úrokových sadzieb o 50 bázických bodov. Niektorí napriek tomu chceli počkať na výraznejšie upokojenie trhov a sadzby v marci ponechať na pôvodnej úrovni.



Niektorí analytici počítali s tým, že vzhľadom na najnovšie otrasy na finančných trhoch, banka zvýši úrokové sadzby iba o 25 bázických bodov. Zdroje však dodali, že o takomto riešení sa v ECB ani nediskutovalo. Debata bola iba o tom, či ECB zvýši sadzby o 50 bázických bodov, alebo ich nezvýši vôbec.



(1 EUR = 0,982 CHF)