Pomoc pre gastro: Opatrenia vlády zasiahnu zdevastovaný gastrosektor

Bratislava 10. decembra (TASR) - Aktuálne opatrenia vlády hlboko zasiahnu celý, už aj tak koronakrízou zdevastovaný gastrosektor. Fungujúce terasy boli pre mnohé prevádzky jedinou šancou a nádejou, že by mohli prežiť túto zimu a ďalšie mesiace. Uviedla to Magdaléna Koreny, hovorkyňa iniciatívy Pomoc pre gastro, v reakcii na vládou sprísnené protiepidemiologické opatrenia, ktoré oznámila v stredu (9. 12.)



Fungovanie terás v reštauráciách sa od piatka (11. 12.) zakáže. Jedlo budú môcť vydávať už len so sebou. Podľa Koreny je jasné, že podnikatelia v gastrobiznise budú mať nasledujúci mesiac minimálne, ak vôbec nejaké tržby z výdaja jedál cez okienko, čo im absolútne nebude stačiť na výdavky v podobe nájomného, energií, odvodov či platov zamestnancov.



Zdôraznila, že ak vláda plánuje uzatvoriť prevádzky, mala by urýchlene zverejniť kompenzácie za straty, ktoré týmto podnikatelia utrpia, pretože prichádzajú o živobytie. "Odmietame zovšeobecňovanie, že celý gastrosektor nedodržiava opatrenia a štandardné pravidlá podnikania," podčiarkla Koreny.



"Nebudeme sa viac nečinne prizerať likvidácii nášho podnikania. Vyzývame vládu na čele s premiérom Igorom Matovičom (OĽANO) na dialóg. Nemôže ďalej nečinne sledovať krachujúce podniky, musí zastaviť proces masívneho prepúšťania, ktorý poznačí tisícky rodín a detí," poznamenala.



Vyvlastnenie alebo nútené obmedzenie vlastníckeho práva je možné iba v nevyhnutnej miere a vo verejnom záujme, a to na základe zákona a za primeranú náhradu, upozornila Koreny, odvolávajúc sa na Ústavu SR.



Dodala, že v nasledujúcich dňoch budú gastropodnikatelia iniciovať preskúmanie, či opatreniami zverejnenými 9. decembra neprišlo k úmyselnému konaniu, pri ktorom bol jednej skupine podnikateľov umožnený neoprávnený prospech. "Je nevyhnutné, aby vláda vyčlenila nášmu sektoru okamžitú finančnú pomoc a pomohla mu aj ďalšími podpornými riešeniami, ako sú napríklad zvýšenie kompenzácií vypočítaných z minuloročných tržieb, vouchery so zľavou na konzumné v reštauráciách či úprava podpory nájomného, ale aj ďalšie," uzavrela.