Pomoc pre gastro: PPV môže krízu gastrobiznisu ešte prehĺbiť

Bratislava 21. apríla (TASR) - Iniciatíva Pomoc pre gastro víta nápad premiéra Igora Matoviča (OĽaNO), ktorý chce podporiť reštaurácie opatrením posielania stravy seniorom. Zároveň je však znepokojená programovým vyhlásením vlády (PVV). Informovala o tom Magdaléna Koreny, hovorkyňa iniciatívy.



"V ňom sa uvádza, že zamestnanci sa budú môcť rozhodnúť, či dostanú príspevok na stravu alebo priamu hotovosť. Iniciatíva Pomoc pre gastro sa obáva, že tento experiment môže situáciu na trhu s gastrom ešte zhoršiť a prehĺbiť krízu, ktorá bude znamenať krach stoviek prevádzok a prepustenie viac ako 10.000 zamestnancov pracujúcich v nich," upozornila iniciatíva.



Slovenské reštaurácie, jedálne, zamestnanecké stravovacie zariadenia a iné gastroprevádzky od svojho obmedzeného fungovania v marci podľa Koreny prežívajú ťažké časy. Pokles tržieb u väčšiny z nich podľa nej predstavuje až do 90 %. Majitelia musia rozmýšľať, ako vyplatiť mzdy svojim zamestnancom, ktorých ešte neprepustili, či ako zaplatiť nájmy svojich prevádzok. Môžu síce požiadať o odklad splatenia úverov, avšak raz ich zaplatiť budú musieť.



Iniciatíva Pomoc pre gastro sa obáva experimentu s príspevkom na stravu, ktorý sa objavil v PVV. Ten prichádza s možnosťou, že si zamestnanec môže slobodne zvoliť medzi príspevkom na stravu a hotovosťou. Skúsenosti z iných krajín a aj prieskumy ukazujú, že ľudia túto hotovosť nevyužijú na stravu, tieto financie presunú do inej spotreby a mimo návštev gastroprevádzok.



"Spomínané opatrenie môže byť pre nás likvidačné. V tomto systéme je 800 miliónov eur ročne, a čo aj len 10-percentný odliv financií mimo gastrobiznisu bude znamenať obrovské straty, ktoré sa premietnu do stagnácie odvetvia a ďalšieho prepúšťania. Dotkne sa to všetkých," upozornil Arsene Becker, prevádzkovateľ siete NP Patisserie.



Iniciatíva Pomoc pre gastro predpokladá, že toto rozhodnutie bude znamenať zvýšenie administratívnej záťaže na strane zamestnávateľa a tiež, že v zhoršenej ekonomickej situácii nemusí zamestnávateľ príspevok na stravu vo forme hotovosti preniesť do mzdy. Nie je zrejmá ani aplikácia takéhoto nariadenia u veľkých firiem, kde zamestnávateľ cez zamestnanecké jedálne rieši vďaka kolektívnym zmluvám stravovanie svojich zamestnancov.