Pomoc proti inflácii prerokuje parlament v zrýchlenom režime

Bratislava 19. mája (TASR) - Pomoc v boji proti inflácii prerokuje plénum Národnej rady (NR) SR v tzv. zrýchlenom režime. Poslanci to schválili na štvrtkovom hlasovaní. Opatrenia v rámci návrhu zákona o financovaní voľného času dieťaťa zahŕňajú 50 eur mesačne na voľnočasové aktivity detí, zvýšenie sumy daňového bonusu a prídavku na dieťa. Za skrátené legislatívne konanie hlasovalo 83 zo 134 prítomných poslancov.



Na voľnočasové aktivity by mali dostať deti od päť do 18 rokov každý mesiac 50 eur. Ministerstvo školstva a rezort kultúry majú ustanoviť zoznam voľnočasových aktivít, na financovanie ktorých možno použiť príspevok.



Zvýšením sumy daňového bonusu na dieťa sa má daňovníkom, ktorí sú rodičmi vyživovaných detí a dosahujú zdaniteľné príjmy zo závislej činnosti alebo z podnikania a samostatnej zárobkovej činnosti, zabezpečiť vyšší čistý disponibilný príjem. Cieľová skupina daňovníkov uplatňujúcich nárok na daňový bonus na dieťa by sa mala rozšíriť.



Daňový bonus na vyživované dieťa, ktoré nedovŕšilo 15 rokov veku, sa má zvýšiť zo súčasných 43,60 (respektíve 47,14) eura na 70 eur a od januára 2023 na sumu 100 eur. Daňový bonus na vyživované dieťa po dovŕšení 15 rokov veku (15 až 25 - ak sa sústavne pripravuje na povolanie štúdiom) sa zvýši zo súčasných 23,27 eura na 40 eur, pričom od januára 2023 vzrastie na sumu 50 eur.



Od júla tohto roka by sa mal zároveň zvýšiť prídavok na dieťa na sumu 30 eur mesačne a od januára 2023 na 50 eur mesačne. Ďalej sa navrhuje vzhľadom na zvýšenie sumy prídavku na dieťa zrušenie jednorazového zvýšenia prídavku na dieťa pri prvom nástupe dieťaťa do prvého ročníka základnej školy.