Pomoc s vyššími splátkami hypoték prejde od decembra na banky
Hlavnou úlohou schváleného zákona je prebratie požiadaviek európskej smernice z roku 2023 o zmluvách o spotrebiteľskom úvere (CCD2), ktorá nahrádza smernicu ešte z roku 2008.
Autor TASR
Bratislava 14. októbra (TASR) - Zlepšenie poskytovania spotrebiteľských úverov, vyššia ochrana spotrebiteľov či podpora fungujúceho vnútorného trhu v tejto oblasti. Aj to sú ciele nového zákona o spotrebiteľských úveroch a o iných úveroch a pôžičkách pre spotrebiteľov, ktorý poslanci Národnej rady (NR) SR v utorok definitívne schválili. Prostredníctvom pozmeňujúceho návrhu ním tiež presunuli štátnu pomoc s navýšenými splátkami hypoték zo štátu na banky, a to od decembra tohto roka. Fungovať by mala ešte dva roky.
„Z dôvodu, že ide o fakultatívnu pomoc zo strany banky, klientom bude doručená hypotekárna pomoc až po tom, ako sa banka rozhodne takúto pomoc poskytovať, samozrejme po splnení zákonných podmienok, a to do 30. novembra 2027. Ak sa banka rozhodne hypotekárnu pomoc poskytovať, klientom, ktorí doteraz poberali príspevok z úradu práce, bude banka vyplácať hypotekárnu pomoc automaticky,“ priblížili predkladatelia.
Ostatným klientom bude banka vyplácať pomoc po podaní žiadosti a po splnení zákonných podmienok, najmä podmienky zvýšenia splátky z dôvodu refixácie úrokovej sadzby a podmienky výšky príjmu. Banky budú príjem posudzovať iba jednorazovo, a to na začiatku poskytovania hypotekárnej pomoci. Parametre pomoci zostávajú na doterajšej úrovni, teda 75 % z kladného rozdielu medzi uhradenou mesačnou splátkou a referenčnou splátkou, najviac v sume 150 eur mesačne.
Hlavnou úlohou schváleného zákona je prebratie požiadaviek európskej smernice z roku 2023 o zmluvách o spotrebiteľskom úvere (CCD2), ktorá nahrádza smernicu ešte z roku 2008. Predchádzajúca smernica bola podľa MF účinná len čiastočne, čo vyplývalo z jej nedostatkov, ako aj externých faktorov, napríklad narastajúcej digitalizácie.
Novým zákonom sa upravujú napríklad práva a povinnosti súvisiace s poskytovaním spotrebiteľského úveru, podmienky jeho poskytovania, náležitosti zmluvy o spotrebiteľskom úvere či spôsob výpočtu celkových nákladov spojených s úverom. Obsahuje aj ďalšie opatrenia na ochranu spotrebiteľa.
Zákon podľa predkladateľa sleduje viacero cieľov. „Ide najmä o zlepšenie poskytovania spotrebiteľských úverov v dôsledku digitalizácie, ako aj v dôsledku vzniku pandémie COVID-19, uľahčenie vzniku bezproblémovo fungujúceho vnútorného trhu so spotrebiteľskými úvermi, poskytnutie vysokej úrovne ochrany spotrebiteľa v záujme zaistenia dôvery spotrebiteľov a podporenie konkurencieschopnosti na vnútornom trhu a pri cezhraničnom poskytovaní spotrebiteľských úverov,“ vymenovalo Ministerstvo financií (MF) SR v dôvodovej správe.
Predkladateľ poukázal na to, že poskytovanie spotrebiteľských úverov sa od roku 2008, keď boli v EÚ prijaté predchádzajúce pravidlá, pod vplyvom digitalizácie značne zmenilo. Spotrebitelia v súčasnosti požadujú bezproblémovejší a rýchlejší postup získavania úverov, o ktoré často žiadajú online. Na trh takisto prichádzajú noví účastníci. „Digitalizácia ovplyvňuje aj poskytovanie nových produktov (krátkodobé úvery s vysokými nákladmi) a zavádza digitálne poskytovanie informácií a posudzovania úverovej bonity spotrebiteľov pomocou automatizovaných systémov rozhodovania,“ doplnilo ministerstvo.
Väčšina zákona bude účinná od 20. novembra 2026, časť týkajúca sa pomoci so splátkami hypoték od 1. decembra tohto roka.
